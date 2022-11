Lappi on nyt harvinaisen vähäluminen, eikä lumisadetta ole lähipäivinä luvassa

Etelästä Keski-Lappiin saakka lumensyvyys on vain muutamia senttimetrejä. Pohjoisessa lunta on harvinaisen vähän.

Pohjois-Suomea peittää nyt harvinaisen ohut lumipeite. Erikoisin tilanne on Etelä-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

– Siellä on tällä hetkellä todella vähän lunta. Näin vähän lunta on noin kerran 20–30 vuodessa, Kotakorpi kertoo.

Tavallisesti tähän aikaan vuodesta pohjoisessa olisi jo toistakymmentä senttiä lunta, mutta nyt sitä on vain muutaman sentin verran. Ero tavalliseen on 5–15 senttiä. Paikallinen vaihtelu tosin on suurta, kuten lumensyvyydessä tavallisestikin.

Pohjois-Lapissa lunta on jonkin verran enemmän, 10–20 sentin verran.

Vähälumisuuden syy on idässä olevassa voimakkaassa korkeapaineessa, joka estää sateiden tulon Suomeen.

– Meillä on nyt tosi paikallaan pysyvä säätyyppi. Ne sateet, joita tulee, painottuvat maan länsiosaan, Kotakorpi kertoo.

Idän voimakas korkeapaine pitää lumisateet suurimmaksi osaksi loitolla.

Luvassa vain pieniä lumisateita

Tilanne jatkuu nykyisenlaisena pitkälle ensi viikkoon. Ainakaan keskiviikkoon mennessä sääennusteessa ei näy suurempia lumisateita, Kotakorpi kertoo.

– Mitä pidemmälle mennään joulukuun puolelle, sitä harvinaisempaa on, että lunta on näin vähän.

Huomenna sunnuntaina etelässä tulee lumisateita, jotka leviävät maan länsiosaan. Lunta on kuitenkin luvassa vain muutamia senttejä. Lämpötila pysyttelee koko maassa 0–5 astetta pakkasella, yöt voivat kylmetä kymmeneen pakkasasteeseen.

– Pieniä sademääriä tulee alkuviikosta lännessä, mutta pohjoiseen ei ole kyllä luvassa juuri mitään, Kotakorpi sanoo.

Ajokeli muuttuu eteläisessä Suomessa huonoksi ensi yöstä alkaen. Lauhtuvat kelit voivat tehdä säästä kehnon myös muille tiellä liikkujille, etenkin etelässä ja lännessä.

