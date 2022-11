Taitoluistelija Jenni Saarinen, 23, lopettaa kisauransa – pitkään kypsynyt päätös toi tunteet pintaan: ”Helpottunut mutta haikea olo”

Taitoluistelija Jenni Saarinen lopettaa kilpauransa. Saarinen, 23, kertoi päätöksestään Espoon GP-kilpailujen vapaaohjelman jälkeen.

– Yhtenä syynä on se, että minulta ei löytynyt enää samanlaista paloa eikä intohimoa luistelua kohtaan. Arkiharjoittelusta en enää nauttinut niin paljon kuin olisi ollut tarvetta, Saarinen kertoi Yle Urheilulle.

Saarinen sijoittui Espoon GP-kisoissa parhaana suomalaisena yhdeksänneksi pistein 155,64, vaikka vapaaohjelman pistepotti jäi kuutisen pistettä Saarisen kauden parhaasta.

– Tunteet ovat pinnassa. Helpottunut mutta samalla tietenkin vähän haikea olo. Aika vaikea päivä on ollut. Olen meinannut vääntää itkua joka välissä. Sain sen jotenkin pidettyä kasassa, mutta eihän se hyvä suoritus ollut, Saarinen kertoi.

Hallitseva Suomen mestari Saarinen edusti Suomea viime kaudella olympiakisoissa sekä MM- ja EM-kisoissa. Olympia- ja MM-kisoissa hän oli 25:s, EM-kisoissa 18:s.

– Veikkaan, että olen jo isoimmat haaveeni saavuttanut ja luistellut olympialaisten finaalissa. Siksi oli vaikeammat lähtökohdat kauteen ja kesällä sairastelin.

– Jää vähän harmittamaan, että en ihan koko potentiaaliani pystynyt kilpailutilanteessa pystynyt näyttämään. Mutta se on urheilua, Saarinen sanoi.

”Elämässä on muitakin asioita”

Saarinen kertoi lopettamisen olleen hänen mielessään pitemmän aikaa. Lopullinen päätös oli syntynyt maanantaina, ja Saarinen oli kertonut sen läheisilleen jo ennen Espoon kilpailua.

– He ovat täysin päätökseni takana ja tukevat minua. Minulla on ollut pitkä, hieno ura ylä- ja alamäkineen. Alan olla elämässä siinä kohtaa, että elämässä on muitakin asioita.

Saarinen sanoi saaneensa luistelusta paljon.

– Olen oppinut paljon itsestäni ja oppinut luottamaan omaan tapaan toimia ja omaan tekemiseen. Minullakin on ollut paljon vaikeuksia. Olen oppinut pääsemään niistä yli. Se varmasti jää päällimmäisenä minulle luistelusta voimavaraksi, Saarinen sanoi.

Saarinen toivoo, että hänen tulevaisuuden ammattinsa löytyisi liikunnan ja mahdollisesti luistelun parista. Hän on syksystä lähtien opiskellut liikunnanohjauksen perustutkintoa Vierumäen urheiluopistolla Heinolassa.

– Jatkan Vierumäellä opiskelua ja valmennan Kooveessa luistelijoita, seuraavia tähtiä. Jatkossa haluaisin ehkä hypätä koreografimaailmaan mukaan. Se kiinnostaa minua kovin, Saarinen kertoi.