Nakuilijat tempaisivat Sydneyn kuuluisalla Bondi Beachilla lisätäkseen tietoisuutta ihosyövästä

Valokuvaaja Spencer Tunick on tunnettu valokuvistaan, joissa esiintyy suuria joukkoja alastomia ihmisiä. Tällä kertaa hän teki yhteistyötä ihosyöpiin erikoistuneen järjestön kanssa Australiassa.

– Olen viettänyt puolet elämästäni auringossa. Minulta on poistettu selästäni muutama pahanlaatuinen melanooma. Siksi pidän tätä hyvänä tempauksena, totesi Bruce Fasher, 77, uutistoimisto AFP:lle.

Fasher oli yksi 2500 alastomasta ihmisestä, jotka kokoontuivat Sydneyn kaupungin kuuluisalle Bondi Beachille varhain lauantaiaamuna.

He osallistuivat yhdysvaltalaisvalokuvaaja Spencer Tunickin valokuvateokseen, jonka tarkoituksena on taiteen ohella lisätä tietoisuutta ihosyövästä. Teos toteutettiin yhteistyössä australialaisen Skin Check Champions -hyväntekeväisyysjärjestön kanssa, kertoo sanomalehti The Sydney Morning Herald (siirryt toiseen palveluun).

Melanooma on Australian neljänneksi yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain yli 17 500 ihmistä.

2500 ihmistä seisoi alasti Sydneyn kuuluisalla Bondi Beachilla 26. marraskuuta 2022. Teoksen tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä tarkastuttamaan ihonsa syövän varalta. Kuva: Dean Lewins / EPA

Tunick on tunnettu valokuvistaan, joissa esiintyy suuria joukkoja alastomia ihmisiä ikonisissa ympäristöissä. Esimerkiksi viime vuonna Tunick ikuisti Israelissa 200 ihmistä Kuolleenmeren rannalla alastomina saadakseen huomiota meren surkealle tilalle.

Tunick on vieraillut myös Suomessa. 1 900 ihmistä riisui vaatteensa hänen kuviaan varten Helsingin Kauppatorilla vuonna 2002.