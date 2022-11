Hoosiannaa sambattiin Paavalinkirkossa Helsingissä – kirkkoherra Kari Kanala: Meidän ”firman” laatulupaus on Tervetuloa

Tänään vietetään ensimmäistä adventtia ja lauletaan Hoosiannaa.

Helsinkiläisessä Paavalinkirkossa Hoosiannaa laulettiin samban tahdissa, ja jumalanpalveluksesta lähtevässä kulkueessa nähtiin myös perinteisiin sambavaatteisiin pukeutuneita tanssijoita. Jumalanpalveluksen aikana Hoosiannaa laulettiin myös perinteisempään tapaan.

Kyseessä oli samalla Jouluradion 20-vuotisjuhlajumalanpalvelus. Pääkaupunkiseudun evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisellä Jouluradiolla (siirryt toiseen palveluun) on nykyään eri kanavia erityyliselle musiikille.

– Nykyään firmoilla on laatulupauksia ja meidän ”firman” laatulupaus on Tervetuloa. Täällä on matala kynnys, sanoi Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala jumalanpalveluksen aluksi ja näytti käsillään ilmaan lainausmerkkejä firma-sanan aikana.

Jouluradion laatulupaus on soittaa Hoosianna heti kellon käännyttyä ensimmäisen adventtisunnuntain puolelle.

– 10-vuotisjuhlista lähtien olemme tilanneet itse eri artisteilta Hoosiannasta uuden version, kertoi toimituspäällikkö Riitta Kalliorinne Jouluradiosta.

Paavalinkirkosta poistuvan sambaavan kulkueen versio oli Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanien vuodelta 2017.

Televisiossa jumalanpalveluksen lopuksi kuultiin myös tämän vuoden versio Hoosiannasta. Sen ovat tehneet ammattikorkeakoulu Metropolian musiikinopiskelijat.

Ensimmäinen adventtisunnuntai käynnistää uuden kirkkovuoden ja jouluun valmistautumisen. Hoosiannaa, virsikirjan ensimmäistä virttä, lauletaan tällöin kaikissa Suomen evankelis-luterilaisissa kirkoissa.

Ensimmäisestä adventista alkaa myös Kauneimpien Joululaulujen aika. Niitä lauletaan tänä vuonna jo 50. kerran.

Ylen TV1:ssä näyttämän jumalanpalveluksen Paavalinkirkosta voi katsoa ja kuunnella Areenasta kokonaan.

Laajemmin aihepiiristä:

Suomalaista Jouluradiota kuunnellaan yli 170 maassa: "Rauhaa, iloa ja tunnelmaa – sitä ei kaikista muista biiseistä saa"

Enää niukka enemmistö lapsista saa kasteen – kirkko kompuroi kohti alati kutistuvaa jäsenmäärää ja hupenevia verotuloja

Heikki Hiilamon kolumni: Seurakuntavaalit tulevat – niissä kannattaa äänestää pelkästään jo diakoniatyön vuoksi