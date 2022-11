Yhdistetyn miehet pitivät uutta kilpailumuotoa ”ihan hirveänä vitsinä” – päivän parhaalle suomalaiselle hidastelu ladulla sopi

Yhdistetyn mäkiosuus kilpaillaan Rukan maailmancupin päätöspäivänä poikkeuksellisesti vasta iltapäivällä hiihto-osuuden jälkeen. Peli on vielä täysin auki, sillä erot yhteislähtönä hiihdetyllä kymmenen kilometrin hiihto-osuudella jäivät varsin pieniksi. Mäkiosuus alkaa kello 16.15.

30 parasta hiihtäjää olivat 15 sekunnin sisällä toisistaan.

Eero Hirvonen oli hiihto-osuuden jälkeen turhautunut. Hän jäi sijalle 15:s, vaikka eroa kärkeen oli alle kahdeksan sekuntia.

– Ihan pelleilyähän tuo on. En tiedä, kenen idea on tämmöinen kilpailumuoto. Ei siellä mahdu hiihtämään, eikä kukaan halua hiihtää, kun siinä ei voi saada eroja. Tuo on turhaa, ihan sitä itseään, Hirvonen sanoi.

Eero Hirvonen oli todella tuohtunut yhdistetyn yhteislähtökilpailun hiihto-osuuden jälkeen.

Hirvosen mielestä tässä kilpailumuodossa vain mäkiosuudella on mitään merkitystä.

– On ihan sama, kuinka kovaa hiihtäisi ja olisi yksinään irti siellä hattuhyllyllä. 40 äijän porukka tulee alamäkeen ihan jäätävää kyytiä takaa ja laskee kiinni. Tuo on ihan hirveä vitsi, Hirvonen sanoi.

Viime kaudella hiihto-osuus hiihdettiin ennen mäkiosuutta Viron Otepäässä, jossa rata on helpompi kuin Rukalla ja siten erojen tekeminen vieläkin vaikeampaa.

– Ihan turha kisamuoto. Voisi vähän miettiä uudestaan, Hirvonen sanoi.

Ilkka Herolalla tekemätön paikka

Kovana hiihtäjänä tunnettu Ilkka Herola jäi hiihto-osuudella vasta sijalle 32. Eroa kärkeen oli kuitenkin vain 17 sekuntia, mikä tarkoittaa mäessä vain muutamaa pistettä.

– 17 sekuntia taitaa tehdä semmoisen reilun puolitoista metriä mäessä, Herola hämmästeli hiihto-osuuden vähäpätöisyyttä.

Herola totesi, että kilpailumuodosta ei auta tuohtua, vaikka hänen kaltaisensa urheilijan menestysmahdollisuudet jäävätkin ohuiksi.

– Kuten jokainen näkee, ei tuossa mitään järkeä ole. Urheilun kanssa tuolla ei ole mitään tekemistä. En voi oikein ymmärtää. Etukäteen on jo tiedetty, että tämän radan leveys eikä kovuus riitä siihen, että voisi yhteislähtöä hiihtää, niin miksi tämä pitää väkisin tänne työntää. Varmaan vaatii vähän kehittämistä.

Yhdistetyn yhteislähtökilpailun hiihto-osuudella pahasti pussissa kapealla latu-uralla ollut Herola ei todellakaan pitänyt yhteislähtökokeilua toimivana.

Kympin yhteislähtöön startattiin maailmancupin kokonaissijoitusten perusteella, Herola siis numerolla 25.

– Viidennestä rivistä kun lähdin, neljännen kierroksen lopussa oli ensimmäinen mahdollisuus, että pystyin nostamaan itseni siihen letkaan, joka määrää vauhdin. Muuten olin koko ajan tulpattuna taakse, Herola sanoi.

Kilpailumuoto sopi Leevi Mutrulle

Leevi Mutru sijoittui hiihto-osuudella suomalaisista korkeimmalle, 14:nneksi.

– Nyt kun olen itse vähän heikompikuntoinen tuolla ladulla, minulle se sopii ihan hyvin. Nyt lähdetään katsomaan kuntoa mäessä, Mutru sanoi.

– Olen muuten samoilla linjoilla kuin pojat. Jos tämä vaihdettaisiin väliaikalähdöksi, saatettaisiin tehdä hiihdollisia eroa.

Leevi Mutru ehdotti haastattelussa väliaikalähdön ottamista mukaan yhdistetyn hiihtoon.

Yhdistetyn hiihto-osuudella on ollut vuodesta 1985 lähtien käytössä Gunder Gundersenin kehittämä ja nimeä kantava kilpailumuoto, jossa mäkiosuuden piste-erot on muutettu sekunneiksi, joiden mukaan urheilijat lähtevät hiihto-osuudelle voittajan perään.

– Gundersen on keksinyt meille yhdistetyn urheilijoille hyvän tavan kilpailla. Se on tämän lajin suola. Siinä pitäisi pysyä, mutta matkoja voisi vähän vaihdella, Mutru sanoi.