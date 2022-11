Toni Roponen tylynä kokeneiden hiihtäjien kilpailuttamisesta: ”Maailmancupiin vasta, kun ovat selkeästi ykköskategoriassa”

Yle Urheilun asiantuntijoiden, Toni Roposen ja Kalle Lassilan mielestä etenkin kolmas kisapäivä oli Suomen syömähampaiden eli Krista Pärmäkosken ja Kerttu Niskasen osalta vaisu.

– Pärmäkosken olisi noista asetelmista pitänyt taistella palkintokorokesijasta. Selvästi meno ei ole valmista kärkihiihtäjillä, Lassila sanoi.

Roponen muistutti, että sijoitustavoitteet ovat ja pitääkin olla korkeammalla kuin aikaisemmin, koska kovat venäläishiihtäjät ovat poissa kansainvälisistä kisoista.

Mutta vaikka palkintosijat jäivät tällä kertaa saavuttamatta, eivät asiantuntijat ole huolissaan, etenkään Pärmäkosken ja Niskasen kohdalla.

– Tänään matka kärkeen oli Kristan kohdalla pitkä, mutta hän on niin monta kertaa näyttänyt, että muutamien viikkojen aikana hän pystyy nostamaan tasoaan. Kun parin viikon kuluttua hiihdetään 10 kilometriä perinteisellä, niin uskon vahvasti, että Krista taistelee ykköspaikasta, Roponen paalutti.

Lassilan mukaan on nähtävissä myös suomalainen harjoitustapa, jossa tähdätään vahvasti arvokisoihin. Kerttu Niskanen kertoi haastattelussa, että hänen lihaksistonsa on vielä kuormittunut harjoittelusta, ja Lassila uskookin tilanteen helpottuvan nyt, kun kisakausi on käynnistynyt.

– Ei ole mitään syytä huoleen, eikä se aina natsaa joka kisassa. Kun muutama asia menee alakanttiin, niin tulos on tuollainen kuin Kertulla eilen. Tänään pystyi ottamaan joukon kiinni, mutta vielä ei olla siinä, että hän pystyy kääntämään sen voitoksi, Lassila sanoi.

Frida Karlsson pudotti Ebba Anderssonin kannoiltaan.

Ruotsin kaksikko Frida Karlsson - Ebba Andersson osoittivat Rukalla, että he ovat valmiita ottamaan Therese Johaugin jättämän hiihtokuningattaren viitan itselleen. Roponen uskoo, että kauden aikana myös Rosie Brennan ja Jessie Diggins nostavat osakkeitaan, ja samaa hän toivoo suomalaisiltakin.

Norjan naisten kriisistä on puhuttu pitkin syksyä, mutta Ruka osoitti, ettei varsinaisesta kriisistä voida ainakaan vielä puhua.

– Norjan naiset pystyvät tulemaan joukkueena vahvasti esille. Kun he saavat sekä sprintissä että normaalimatkoilla palikat kasaan, niin he ovat vahvoja Planicassa, Roponen sanoi.

Lassila: Alakoski kiertämään maailmancupia

Vaikka Ruka ei tarjonnutkaan suurta menestystä naishiihtäjille, oli viikonlopussa myös ilonaiheita, muun muassa Jasmi Joensuun finaalipaikka sprintissä ja Anni Alakosken harppaus kohti kärkeä.

– Anni on koko alkukauden ollut paremmalla tasolla kuin aiemmin ja suomalaisten vertailussa käytännössä kaikilla matkoilla. Odotan ja toivon, että hän lähtee tästä kiertämään laajemmastikin maailmancupiin, Lassila sanoi.

Roposen mielestä Anne Kyllösen pitäisi palata maailmancupiin vasta, kun hän on siinä kunnossa, että pystyy hiihtämään 15 parhaan joukkoon.

– Hän on suomalaishiihtäjistä seitsemäntenä tai kahdeksantena. Maailmancupiin pitäisi lähettää ennemmin nuoria hiihtäjiä ja kokeneet urheilijat ottaa maailmancupiin vasta, kun he ovat selkeästi siinä ykköskategoriassa ja antavat muutakin arvoa joukkueelle, Roponen sanoi.

Maajoukkuevalmentajilla ei ole helppo tehtävä valita hiihtäjiä tuleviin maailmancupin kisoihin, sillä kisaviikonloppuina hiihdetään hyvin erityyppisiä kilpailuja. Myös latuprofiilit ovat hyvin erilaisia eri paikkakunnilla, joten muutoksia on senkin puolesta odotettavissa tuloslistoille.

Asiantuntijat luottavat kuitenkin siihen, että tutut nimet löytävät kärkitaistoihin mukaan.

– Kyllähän Kristalla ja Kertulla on nyt se tuhannen taalan paikka ottaa jopa ykkösnaisen aseman maailman hiihdossa. Tällä hetkellä ollaan kaukana siitä, sen verran kovaa ruotsalaiset menivät sekä lauantaina että sunnuntaina, Roponen sanoi.