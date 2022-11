Huonoja uutisia pörssisähkön ostajille: Tuuli heikkenee, sää viilenee – tilanne voi jämähtää viikoiksi, sanoo Ylen meteorologi

Marraskuu on tarjonnut sähkölaskun seurantaan jännitystä ja nopeita käänteitä harvinaisen vaihtelevan tuulivoiman ansiosta.

Kuun alussa puhalsi niin, että tuulivoimalat tuottivat sähköä ennätystahtiin. Pörssisähköön vapaaehtoisesti tai vaihtoehtojen puutteessa siirtyneet kuluttajat saivat riemuita hintojen painuessa nollaan ja hetkittäin sen alle.

Kuten kartta näyttää Pohjanmaa on Suomen tuulivoimakeskus. Yleisimmät länsi- ja lounaistuulet ovat alueen tuotannolle eduksi.

Mutta kun Pohjanmaalla puhuri hiipuu, voi haaveet tuulivoiman ennätystuotannosta unohtaa. Marraskuun puolivälissä kävi juuri näin.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Viime viikkoina tuulet ovat käyneet etelän ja kaakon suunnalta. Etelärannikolla tuulivoimaloita ei juuri näe, joten vapaat tuulet ovat jääneet valjastamatta.

Muun muassa sen takia pörssisähkön hinta onkin taas uudella tasolla ja tänään maanantaina jo yli 40 senttiä kilowattitunnilta.

Pari viikkoa sitten tuulivoima teki enemmän sähköä kuin ydinvoimalat, mutta hetkessä tuotannon määrä putosi murto-osaan. Tänään maanantaiksi tuulivoiman tuotannoksi ennustetaan alle 900 megawattia tunnissa, kun tuotannon huiput ovat rikkoneet neljän tuhannen megawatin rajan.

Kuva: Laura Merikalla / Yle

Kuten yllä oleva kuva näyttää, marraskuussa nähty heikon tuulivoiman kausi on harvinaisen pitkä varsinkin, jos ottaa huomioon, että tuulivoimaa on rakennettu vauhdilla. Niiden teho on kasvanut vuoden aikana yhteensä yli 50 prosenttia, lähelle viittä tuhatta megawattia.

Tuulivoimalle vaisua menoa ehkä kuukausiksi

Tuulivoima voisi laskea sähkön hintaa nopeasti, mutta nyt pikaista apua on turha odottaa.

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi näkee sääkartoiltaan, että tuulet ovat päinvastoin entisestään heikentymässä seuraavan puolentoista viikon ajaksi.

Vaikka nyt tuuli on melko heikkoa, tästä eteenpäin se on vielä heikompaa. Syynä on Suomen itäpuolella oleva voimakas korkeapaine, joka pitää matalapaineiden tuomat tuulet kaukana Suomesta.

– Korkeapaineille on tyypillistä, että ne voivat jämähtää paikoilleen viikoksi tai mahdollisesti kuukausiksi, Kotakorpi sanoo.

Se tietää heikkoja tuulia pidemmäksikin aikaa, ehkä jopa suureksi osaksi koko talvea.

Samaan aikaan korkeapaineen toinen tyypillinen piirre valtaa alaa: sää viilenee, tosin vain parilla asteella. Etelässä lämpötila on lähipäivinä hiukan alle ja pohjoisessa hiukan yli keskiarvon.

Pörssisähkön kehityksestä kiinnostuneiden on joka tapauksessa syytä pitää silmällä Suomen itäpuolella olevan korkeapaineen liikkeitä.