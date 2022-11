Tutkimus: Masentuneet saavat muita vähemmän lapsia, ja miehillä jo lieväkin masennus vaikuttaa

Masentuneet saavat muita vähemmän lapsia, kertoo Helsingin yliopistossa julkaistu tuore tutkimus. (siirryt toiseen palveluun) Masennus vaikuttaa lasten saamiseen sekä naisilla että miehillä, mutta miehillä jopa pienikin masennus vähensi halua saada lapsia.

Masennusdiagnoosin saaneilla miehillä oli tutkimuksen mukaan 30 prosenttia pienempi todennäköisyys saada lapsia kuin niillä miehillä, joilla ei ollut masennusta. Masennuksesta kärsivillä naisilla taas todennäköisyys lasten saamiseen oli 15 prosenttia pienempi.

– Yksi tärkeimmistä tuloksista oli, että masennus vähensi todennäköisyyttä saada lapsia ja pienensi lasten määrää sekä miehillä että naisilla, tutkija Kateryna Golovina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista kertoo tiedotteessa.

Tutkijat pitävät tärkeänä havaintona myös sitä, että miehillä jopa lievä masennus oli yhteydessä pienempään todennäköisyyteen saada lapsia. Naisilla yhteys löytyi vain vakavasta masennuksesta.

Tutkimusta varten tarkasteltiin yli 1,4 miljoonan vuosina 1960–1980 syntyneen ihmisen tietoja. Tutkijat pyrkivät selvittämään, miten diagnosoitu masennus ja lasten saamisen todennäköisyys, lasten lukumäärä ja ensimmäisen lapsen syntymävuosi liittyvät toisiinsa.

Masennuksen ja lasten saamisen huomattiin olevan yhteydessä myös sosioekonomisiin eroihin: korkeammin koulutetut masentuneet naiset ja miehet saivat vähemmän tai ei lainkaan lapsia, kun taas vähemmän koulutetuilla masennuksella ei havaittu olevan yhteyttä lastenhankintaan.

Lisäksi masennus oli yhteydessä myös hieman alhaisempaan ikään ensimmäisen lapsen syntyessä, tutkimuksessa todettiin.

Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Se on julkaistu American Journal of Obstetrics and Gynecology -tiedelehdessä. (siirryt toiseen palveluun)

