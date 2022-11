Poliisi vangitsi 18-vuotiaan epäiltynä Tampereella tapahtuneesta katuryöstöstä – rikoskomisario: myös alaikäisiä voidaan vangita

Tampereella on tapahtunut syksyn aikana lukuisia epäiltyjä katuryöstöjä. Tekijät ovat yleensä valinneet uhrikseen henkilön, joka on kulkenut kadulla yksikseen erillään muista.

Poliisi on vanginnut 18-vuotiaan miehen epäiltynä Tampereella viimeksi poliisille ilmoitetusta katuryöstöstä. Ryöstö tapahtui perjantaina 18. marraskuuta illalla Tampereella. Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstönä.

Rikoskomisario Tommi Juvonen kertoo, että 18-vuotiaan lisäksi ryöstöön osallistui alaikäisiä. Heitä ei ole vangittu, mutta Juvosen mukaan mahdollista se olisi.

– Nuoret eivät taida tietää, että myös alaikäinen voidaan vangita, jos epäilty teko antaa siihen syytä, Juvonen sanoo.

Alaikäisten kohdalla mukaan voi tulla poliisin lisäksi muita viranomaisia.

Juvonen sanoo, että joka tapauksessa poliisi puuttuu tiukasti julkisella paikalla tapahtuviin ryöstöihin.

– Yhteiskunta ei hyväksy tällaista käytöstä, Juvonen sanoo.

Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii yli kahtakymmentä samantyyppistä, nuorten tekemäksi epäiltyä katuryöstöä Tampereella.

Viime perjantaihin mennessä poliisilaitoksella oli tiedossa 11 ryöstön tekijät. Epäiltyinä on 15 miespuolista nuorta. Kaksi epäillyistä on alle 15-vuotiaita. Poliisi ei ole kertonut mahdollisista muista vangitsemisista.

Yleensä uhriksi on valikoitunut ennalta tuntematon henkilö, jota on uhattu pahimmillaan teräaseella. Saaliiksi on tavoiteltu rahaa tai muuta omaisuutta kuten matkapuhelimia, reppuja, kalliita merkkivaatteita tai kenkiä.

Enemmän aiheesta: Samat pojat tekevät ryöstöjä uudestaan ja uudestaan – Helsingissä kirjattu tänä vuonna ennätysmäärä alaikäisten ryöstöepäilyjä