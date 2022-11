Vantaan postisurma: Poliisi kuulusteli roskakatoksessa käynyttä silminnäkijää – kertoo nähneensä mustiin pukeutuneen henkilön

Myös viikonloppuna vapautetun epäillyn osalta tutkinta jatkuu, mutta epäily on poliisin mukaan ”minimaalinen”.

Poliisi on kuullut todistajaa toissa viikolla tapahtuneessa henkirikoksessa, jossa kuoli postinjakaja.

Poliisi pyysi aiemmassa tiedotteessaan, että väkivallanteon tapahtuma-aikaan osoitteessa Myyrmäentie 6 sijaitsevan taloyhtiön roskakatoksessa käynyt henkilö ilmoittautuisi poliisille.

– Henkilö on tavoitettu, ja häntä on kuultu asiassa todistajan asemassa. Hän kertoo nähneessä yöllä mustiin pukeutuneen henkilön pihalla, kertoo rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisin tiedotteessa.

Viikonloppuna poliisi kertoi vapauttaneensa epäillyn miehen tutkintavankeudesta, sillä poliisilla ei ollut edellytyksiä jatkaa vangitsemista. Tyynelä kertoi lauantaina Ylelle, että hänen suhteensa epäily on ”minimaalinen”. Poliisi kuitenkin jatkaa tutkinnassaan illan ja yön tapahtumien selvittämistä myös hänen osaltaan.

Poliisin mukaan tutkinnassa on alusta alkaen huomioitu mahdolliset muut tapahtumakulut. Sen vuoksi poliisi on aktiivisesti pyytänyt yleisöltä havaintoja ja vihjeitä rikokseen liittyen. Havaintoja ja vihjeitä on poliisin mukaan tullut kiitettävästi, mutta niitä kaivataan edelleen. Poliisi pyytää yleisöä ilmoittamaan tiedoista matalalla kynnyksellä.

Posti tiedotti lauantaina myös, että se on järjestänyt ympärivuorokautista lisäturvaa jakelualueelle Helsingin Myyrmäessä, jossa väkivallanteko tapahtui.

Epäilty rikos tapahtui torstaina 17. marraskuuta noin kello 3.30–3.38 välillä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ja vihjeitä tapahtuneesta (siirryt toiseen palveluun).

