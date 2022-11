Uusi Hämeenkyrönväylä avautuu keskiviikkona: matka-aika lyhenee ja turvallisuus paranee Kolmostiellä

Vanha valtatie on ollut hankala liikennöidä erityisesti raskaalle liikenteelle. Ohitustiellä nopeusrajoitus on nykyistä korkeampi.

Hämeenkyrön uusi ohitustie valtatie 3:lla avautuu liikenteelle keskiviikkona puoliltapäivin.

Noin 10 kilometrin mittainen Hämeenkyrönväylä ohittaa Hämeenkyrön nykyisen keskustan. Vanha tie on ollut hankala erityisesti raskaalle liikenteelle.

Valtatie 3 erkanee nyt vanhasta valtatiestä Hanhijärven kohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa.

Hämeenkyrönväylän rakennushankkeen keskeinen tavoite on parantaa valtatie 3:n sujuvuutta ja turvallisuutta.

Uusi väylä on nelikaistainen, ja siinä on keskikaide. Nopeusrajoitus on nykyistä korkeampi. Tavoitteena ovat nykyistä lyhyemmät matka-ajat ja sujuvammat teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetukset.

Valtatieosuuden viimeistelytöitä tehdään vielä ensi keväänä. Silloin luvassa on muun muassa niin ajoneuvo- kuin kävelyn ja pyöräilyn väylien päällystystöitä sekä viherrakentamista.

Viimeistelytöiden valmistuttua väylän nopeusrajoitus nousee sataan kilometriin tunnissa.

Tien rakentaminen alkoi kesällä 2020. Kustannusarvio on runsaat 65 miljoonaa. Tie valmistui useita kuukausia etuajassa.

Hämeenkyrönväylän avajaisseminaari järjestettiin tänään maanantaina Hämeenkyrössä. Paikalla oli muun muassa liikenneministeri Timo Harakka.

– Tampereelta Vaasaan johtavana yhteysvälinä kolmostiellä on suuri merkitys etelä-pohjoissuuntaisen henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman tiedotteessa.

Katso videolta, miten väylää esiteltiin heinäkuussa 2022. Toimittajana on Katri Tapola.

