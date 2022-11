Poliisi on havainnut uusia katujengejä Helsingin seudulla

Helsingin poliisilaitos on perustanut uuden ryhmän katujengi-ilmiön kitkemiseksi. Poliisin mukaan muissa isoissa kaupungeissa on viitteitä samanlaisesta ilmiöstä kuin pääkaupunkiseudulla on jo nähty.

Helsingin poliisilaitos järjesti mediatilaisuuden maanantaina 28. marraskuuta. Kuvassa tyhjä teräasepakkaus pääkaupunkiseudun kaduilla aiemmin tänä syksynä. Kuva: Petteri Juuti / Yle