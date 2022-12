“Mieluummin ilman sähköä kuin teidän kanssanne” – ukrainalaiset pelastautuvat sähkö- ja vesikatkoilta “Lannistumattomuuden pisteissä”

DNIPRO Nukkumalähiö Dnipron kaupungin laidalla hukkuu pimeyteen. Himmeän valon lähteenä toimii ainoastaan paikallinen paloasema.

Sen vieressä on valkoinen pressuteltta. Päästääkseen sisään pitää avata kaksi vetoketjuovea. Sisällä meitä tervehtii kahdeksan henkilöä.

Teltassa on pöytälamppu, mutta tilaa valaistaan kännyköillä ja taskulampuilla.

– Meitä on paljon ja pistorasioita vain viisi. Päätimme, että on tärkeämpää ladata laitteemme kuin pitää lamppu ja lämmityspatteri päällä, kännykän latausvuoroa odottava Halyna selittää.

Hän on kotoisin Donetskista. Dnipro on hänelle ja hänen tyttärelleen jo toinen evakkopaikka. Perheen isä on tällä hetkellä taistelemassa itärintamalla.

– Ollaan oltu sähköttä kohta kaksi vuorokautta. Ensin tuli aikataulun mukainen katkos ja sen jälkeen tuli isku, eikä sähköjä enää palautettu. Tämä teltta on todellinen pelastus.

Halyna, hänen tyttärensä ja opiskelija Anna löysivät tiedon avustuspisteen sijainnista verkosta. Kuva: Kostjantyn Iljanok / Yle

Avustuspisteistä valtakunnallinen hanke

Keskiviikkona 23. marraskuuta Venäjä laukaisi noin 70 ohjusta Ukrainaan aiheuttaen tuhoja energia- ja vesihuoltoinfrastuktuurille. Sähköttä jäi suurin osa ukrainalaisista, muun muassa kolme kokonaista hallinnollista aluetta ja muutama yksittäinen suurkaupunki.

Kiovalaiset eivät saaneet vettä hanoista vuorokauteen. Lähes miljoonan asukkaan Dniprossa häiriöt vesilaitoksen toiminnassa kestivät kaksi päivää.

Paloasema ja sen vieressä oleva avustuspiste ovat harvoja valon lähteitä dniprolaisessa lähiössä. Kuva: Kostjantyn Iljanok / Yle

Jo aiempien iskujen jälkeen Ukrainassa tajuttiin, että kansalaisille täytyy avata erillisiä lämmittelypaikkoja tai avustuspisteitä sen varalta, että kodeista on sähköt ja lämmitys katki. Viimeisimmän massiivisen ohjusiskun jälkeen paikat yhdistettiin saman projektin alle.

Hankkeelle annettiin nimi “Lannistumattomuuden pisteet”. Se perustuu ideaan, että Venäjän iskut eivät pysty lannistamaan ukrainalaisia. Viime viikkojen tärkeimpänä sanomana Ukrainassa on ollut: “Mieluummin ilman sähköä kuin teidän kanssanne”. Iskulause viittaa venäläisiin.

Avustuspisteitä on monia erilaisia. Osa toimii rakennuksissa, joissa on generaattori tai jotka kuuluvat kriittiseen infrastruktuuriin eikä niistä katkaista sähköjä. Kiovassa pisteitä on avattu esimerkiksi poliisilaitoksiin ja kouluihin.

Osa avustuspisteistä toimii erillisinä siirrettävinä telttoina. Dniprossa sellaiset on pystytetty jokaisen paloaseman yhteyteen.

– Meillä teltta avattiin torstaina iskun jälkeen ja siinä on käyty päivän aikana ahkerasti. Sähköt sinne vedettiin suoraan asemalta, kertoo palomestari Maksym Baikov.

Samat palvelut kautta maan

Lannistumattomuuden pisteitä on avattu jo yli 4000. Kiinteissä rakennuksissa oleviin paikkoihin mahtuu kerrallaan jopa 40 henkilöä, telttaan korkeintaan kymmenen ihmistä.

Palvelut ovat samat kaikissa pisteissä. Niissä on pistorasiat sähkölaitteiden lataukseen, valonlähde, lämmityspatteri ja tuolit, langaton nettiyhteys, matkaradio, juomavettä ja pientä purtavaa.

– Lapset saivat jo keksejä ja pitivät niistä, iloitsee kolmen lapsen kanssa tullut Tetjana.

Vanhempi tytär lukee kirjaa pienen taskulampun valossa. Perheen pienimmät ihmettelevät menoa ympärillä.

– Emme tiedä, minkälaista säätä tulee jatkossa. Ikävä kyllä naapurissa olevalta terroristivaltiolta voi odottaa mitä tahansa. Sieltä voi tulla uusia ohjusiskuja, infrastruktuurin tuhoamista. Siksi mielestäni tätä hanketta täytyy laajentaa ja avata lisää pisteitä, Tetjana sanoo.

Talousvettä paloasemalta

Avustuspiste ei ole ainoa, mikä houkuttelee paikallisia paloasemalle. Ihmiset tulevat ämpäreiden ja suurten pullojen kanssa hakemaan niin sanottua teknistä vettä. Se on vettä, jota voi käyttää esimerkiksi pesuun, mutta ei juomavedeksi sellaisenaan.

Vettä otetaan omaan käyttöön valtavista sammioista. Suurin osa vettä hakevia saapuu omalla autollaan.

Paikalliset hakevat pesuvettä dniprolaiselta paloasemalta. Kuva: Kostjantyn Iljanok / Yle

Avustuspisteen voi avata kuka tahansa tai mikään tahansa yhteisö, jolla on jatkuvasti tarjolla sähköä. Tiedot uudesta kohteesta lisätään avustuspisteverkoston nettisivuille.

Lisäksi sähkölaitteiden latauspisteitä on avattu Dniprossa esimerkiksi supermarketteihin ja Kiovassa muun muassa metroasemille. Avustuspisteet pysyvät toiminnassa niin kauan kuin niille on tarvetta.

