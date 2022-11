Vegaaniruoka saatiin kohun saattelemana kouluihin Seinäjoella, mutta nyt sitä ei haluakaan kukaan

Kello ei ole vielä puolta yhdeksääkään aamulla, kun Seinäjoen kantakaupungin keskuskeittiössä Alvariinassa pakataan ruokaa kuljetusvuokiin ja laatikoihin. Ne matkaavat kouluihin ja päiväkoteihin.

Matkaan lähtee 7 500 lounasta, mutta mukana ei ole yhtäkään vegaanista vaihtoehtoa päivän ruoasta. Vuoista löytyy Seinäjoen koulujen suosittua ”perinneruokaa”: pinaattiohukaisia ja jauhelihakastiketta. Kasvisvaihtoehdossa jauheliha on korvattu soijarouheella.

– Meillä oli ennakkoon vähän pelkona, että teemme hirveästi töitä ja sitten ruokailijoita ei olekaan, myöntää Alvariinan ravitsemispäällikkö Paula Rauhala.

Kiertävä palveluvastaava Heli Kallio siirtää kouluille ja päiväkoteihin lähtevää ruokaa Alvariinassa. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Kun valtuusto sai pitkän selvittelyn ja kädenväännön jälkeen toukokuussa tehtyä vegaaniruokailusta myönteisen päätöksen, kaupungin ruokapalveluissa käärittiin hihat.

– Meillä on viiden viikon kiertävä ruokalista, ja siitä on tehty nyt myös vegaaniruokalista. Jokainen resepti on muokattu vegaanille sopivaksi ja raaka-aineet on kerätty resepteille. On selvitetty, millä korvataan esimerkiksi kananmunaa ja raejuustoa, jotta ruokaan saadaan tarpeeksi proteiineja, Paula Rauhala selvittää.

Vegaaniruoan tarjoilun piti alkaa Seinäjoella sitä haluaville tänään maanantaina.

Kun ilmoittautuneita ei ollut, kaupungin keittiöissä ei hankittu myöskään vegaaniruokaan sopivia raaka-aineita. Rauhalan mukaan vegaaniraaka-aineissa on melko lyhyet säilymispäivämäärät.

– Emme voi jäädä odottelemaan, vaan meidän pitää tietää, koska ruokailija on paikalla.

Kokki Kati Toivonen jakaa jauhelihakastiketta metallisiin lämpöastioihin. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

”Todistuksen hankkiminen koettiin hankalaksi”

Seinäjoen nuorisovaltuusto teki jo alkuvuodesta 2020 valtuustoaloitteen vegaaniruoan tarjoamisesta kouluissa. Myös vegaaniruokaan sitoutuvien määrää tiedusteltiin etukäteen. Kyselyssä nelisenkymmentä ilmoitti haluavansa vegaaniruokaa.

Nuorisovaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, abiturientti Louna Yli-Hemminki on hieman yllättynyt siitä, että kohun saattelema vegaaniruokailu tyrehtyi ainakin alkumetreillään.

Yli-Hemminki löytää tapahtuneelle syitä. Kyselyssä vegaaniruokaa puolustivat lähinnä lukiolaiset ja kyselyyn vastanneet ovat jo valmistuneet koulusta, eivätkä enää kuulu kouluruokailun piiriin.

Nuorisovaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Louna Yli-Hemminki uskoo, että vegaaniruoalle on vielä tulevaisuudessa kysyntää myös Seinäjoen kouluissa. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Yli-Hemminki arvioi, että moni on myös tuskastunut vegaaniruoan tarjoilun vaatimuksiin. Kouluruokasuositusten mukaan vegaaniruokaa haluavan tulee keskustella asiasta terveydenhoitajan tai ravitsemisterapeutin kanssa ja toimittaa käydystä keskustelusta koululle todistus. Alaikäiset tarvitsevat myös huoltajien suostumuksen.

– Saimme ainakin meillä lukiolla ensin sellaisen viestin, että todistus pitää hankkia yksityiseltä palveluntarjoajalta. Jos perheessä on useampi vegaani, siitä olisi tullut aika hintava lasku. Myöhemmin tuli viesti, jonka mukaan todistuksen saa myös kaupungin terveydenhoitajalta.

– Voi olla, että viestit ovat menneet sekaisin tai jälkimmäistä ei ole huomattu tai todistuksen hankkiminen on koettu liian hankalaksi, Louna Yli-Hemminki arvioi.

Harmittaako, kun heti ei saatukaan vegaaniruokailijoita, vaikka asian puolesta käytiin pitkä taisto?

– Pääasia, että meillä on valmius vegaaniruokaan. Tällä hetkellä tilanne on tämä, mutta kuukauden tai vuoden kuluttua se voi olla aivan erilainen.

Menekki vähäistä naapurimaakunnissakin

Vaasassa vegaaniruokaa on tarjolla toisen asteen kouluissa eli Vaasan ammattiopistossa ja lyseossa. Vegaaniruoan syöjiä ei ole paljon, noin kymmenkunta.

Vaasan yläkouluissa ei tarjoilla vegaaniruokaa. Vaihtoehto on ollut esillä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta vegaaniruoan syöjiä olisi ollut niin vähän, että vaihtoehtoa ei ole toteutettu.

Vaasassa vegaaniruoan syöjiltä vaaditaan ennakkoilmoitus, kuten muissakin erikoisruokavalioissa.

Vegaaniruualla on varsin pieni menekki myös keskipohjalaiskouluissa.

Kokkolan varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja lukioissa tarve on päivittäin 10–15 vegaaniselle ruoka-annokselle.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toimipisteissä säännöllistä kysyntää on saman verran.

Sekä Kokkolan kaupungin kouluissa että koulutusyhtymässä vegaaniruokaa saavat kaikki sitä pyytävät ilman erillistä todistusta. Päiväkoti-ikäisen ruokavalion tasapainoisuus tarkistetaan ensin ravitsemusterapeutilla.

Alvariina-keittiön ravitsemispäällikkö Paula Rauhala ja tuotannon suunnittelija Johanna Heikkilä kertovat, että vegaaniruokalista resepteineen on ollut Seinäjoella valmis jo alkusyksystä. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Pinaattilättyjen ja jauhelihakastikkeen voimin

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, 16-vuotiaat Aatu Koliini ja Miko Kaura astelevat Seinäjoen lukion pihamaalla. Kumpikaan heistä ei ole harkinnutkaan vegaaniruokaan siirtymistä.

Kouluruokaan Koliini ja Kaura ovat melko tyytyväisiä, tosin he eivät innostu kasvisruoasta. Seinäjoki on tarjonnut kasvisruokaa muun ruoan rinnalla jokaisena koulupäivänä nyt vuoden ajan.

– Yleisesti ruoka on tosi hyvää, mutta välillä ei ihan parasta, Miko Kaura tuumaa.

Aatu Koliini on kaverinsa kanssa samoilla linjoilla. Suosikkiruoka on aivan selvä.

– Kyllä pinaattilätyt ja jauhelikastike ovat tosi hyvää, Koliini vastaa.

