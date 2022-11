Turkki: Nato-prosessista keskustellaan Suomen ja Ruotsin ulkoministerien kanssa tiistaina

Turkin, Suomen ja Ruotsin ulkoministerit tapaavat Naton ulkoministerikokouksen yhteydessä Romanian Bukarestissa. Turkin mukaan sillä on enemmän ongelmia Ruotsin kuin Suomen Nato-jäsenyyden kanssa.

Turkin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosessista keskustellaan maiden ulkoministerien kesken huomenna tiistaina Bukarestissa.

Ulkoministerit pitävät tiistaina kolmenkeskisen tapaamisen, sanoi Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu turkkilaisen uutiskanava NTV:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

– Prosessi etenee myönteisesti, mutta yhä on otettava joitakin askelia. Suomeen liittyvät ongelmat eivät ole niinkään suuria. Meillä on enemmän ongelmia Ruotsin suhteen. Ruotsi on maa, jonka tulisi ottaa enemmän askelia, Çavuşoğlu sanoi NTV:n mukaan.

Romanian Bukarestissa järjestetään sotilasliitto Naton ulkoministerikokous tiistaina ja keskiviikkona. Suomi ja Ruotsi osallistuvat ulkoministerikokoukseen ensimmäistä kertaa tarkkailijajäseninä. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän sotaa Ukrainassa, Venäjän lähialueita sekä Kiinaa.

Çavuşoğlu myös vaikutti vihjaavan, että Turkki voisi olla valmis ratifioimaan Suomen jäsenyyden, mutta ei Ruotsin. Hän totesi, että vaikka Ruotsilla on Turkin mukaan enemmän tehtävää kuin Suomella, Suomi ja Ruotsi sekä Nato haluavat maita kohdeltavan yhdenvertaisesti.

– Meillä on enemmän ongelmia Ruotsin kanssa, mutta molemmat maat sekä Nato ovat sanoneet, että maita on kohdeltava tasavertaisesti, hän sanoi NTV:n mukaan.

Hänestä maat ovat täyttäneen vain osan ”velvoitteistaan” Turkille.

– Suomi ja Ruotsi ovat täyttäneet osan muistion mukaisista velvoitteistaan, mutta eivät osaa niistä, Çavuşoğlu sanoi.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnit puuttuvat vielä Unkarilta ja Turkilta.

