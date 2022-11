Analyysi: Ulkoministeri Haavisto näki vain vilahduksen ”Kuningas Talvesta” – ukrainalaiset kaipaavat kipeästi apua lohduttomaan tilanteeseen

KIOVA Kiovassa on jo totuttu usean eurooppalaisen poliitikon samanaikaisiin vierailuihin. Mutta näin suurta delegaatiota Euroopasta ei ole Ukrainassa nähty aiemmin.

Tänään Kiovassa ovat käyneet peräti seitsemän maan ulkoministerit. Mukana ovat Ukrainan tukemisessa aktiivisimpien valtioiden edustajat: Suomen lisäksi Baltian maat, Ruotsi, Norja ja Islanti.

Ukrainalle kaikki kansainväliset vierailut ovat erittäin tärkeitä, mutta näin edustava vierailu on sitä erityisesti. Se kertoo paitsi vankasta tuesta, myös siitä, että ulkomaiset vieraat uskaltavat tulla Kiovaan osoittamaan solidaarisuutta Venäjän ohjusiskuista huolimatta. Se kertoo siitä, että Venäjä ei lannista omilla toimillaan Ukrainaa eikä länttä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tviittasi Ukrainasta näin: ”Sodan lohduttomuus on Kiovassa läsnä. Kuningas Talvi on tullut kaupunkiin. On vain ihailtava ukrainalaisten rohkeutta ja päättäväisyyttä kun maa puolustaa itsenäisyyttään.”

Mutta Haavisto on päässyt näkemään ”Kuningas Talvesta” vain vilahduksen. Hän on käynyt lähinnä sellaisissa strategisesti tärkeissä rakennuksissa, joista ei katkaista sähköjä.

Pekka Haavisto kommentoi neuvotteluja Ylen haastattelussa Kiovassa tänään.

Itse vaihdoin tänään kolme kertaa paikkaa, jotta pystyin tekemään päivän työt samalla, kun säännölliset sähkökatkot jatkuivat. Eikä tätä voi edes verrata tilanteeseen, jossa monet ukrainalaiset joutuvat elämään eli kokonaan ilman sähköjä, juoksevaa vettä ja lämmitystä.

Mutta jopa pieni vilahdus toistaiseksi leudosta ukrainalaisesta talvesta sodasta kärsivässä kaupungissa on pystynyt vakuuttamaan ulkoministerin siitä, että avuntarve vain kasvaa. Suomalaisethan tietävät hyvin, mitä ankarat talvikelit tarkoittavat.

Seitsemän ulkoministerin vierailu Kiovassa pohjusti huomenna alkavaa Nato-maiden ulkoministereiden kokousta Romanian pääkaupungissa Bukarestissa.

Illan lehdistötilaisuudessa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi, että tämän vierailun jälkeen hänen kollegansa vievät Natolle vahvan viestin uusien ilmatorjuntajärjestelmien tarpeellisuudesta. Mieluiten ensin aseita, sitten kaikki muu apu, Kuleba toisti Ukrainan toiveen.

Suomellekin tapaaminen oli tärkeä Nato-kokouksen alla. Ukrainan rooli kansainvälisellä poliittisella kentällä on sodan myötä kasvanut paljon, ja Ukrainan tuki Suomen Nato-jäsenyydelle ei ole pahitteeksi pitkittyneessä liittymisprosessissa.

Myös muiden Kiovassa vierailleiden ministereiden tuki Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle on tärkeää. Ne kaikki kuuluvat Natoon ja kohtelevat jäsenehdokkaita jo nyt tasavertaisina kumppaneina.

Ulkoministereiden puheissa toistui sama ajatus, joka on Ukrainalle elintärkeä: Ukrainan täytyy voittaa sota, koska se on päällimmäinen ehto Euroopan turvallisuudelle.

