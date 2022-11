”Täytyy etsiä niitä punaisen lapun hintoja”, sanoo yksinhuoltaja Piia-Lotta Viirola – lapsiperheiden arjen hätä näkyy avun tarpeena

Jouluun valmistaudutaan kaikissa perheissä. Osassa on kuitenkin jo arkena puutetta perusturvasta, mikä näkyy esimerkiksi Hopen avustusten tarpeena.

Inflaatio on lähtenyt laukalle ja se näkyy nyt selvästi lapsiperheiden arjessa. Varsinkin yksinhuoltajaperheillä on puutetta jopa arjen perustarvikkeista.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ja Kela tutkivat tämän vuoden syksyllä lapsiperheiden asemaa. Tulos oli hätkähdyttävä: peräti 16 000 perhettä (siirryt toiseen palveluun) oli pudonnut köyhyyteen ja alle köyhyysrajan oli pudonnut 30 000 lasta.

Hankalin tilanne on yksinhuoltajaperheissä. Tämän havainnon vahvistaa kuuden lapsen yksinhuoltajaäiti Piia-Lotta Viirola Mikkelistä.

Piia-Lotta Viirola on saanut Hopelta tukea muun muassa lasten harrastuksiin. Kuva: Timo Hytönen / Yle

– Täytyy todella laskea ja miettiä, mitä ruokakaupasta voi ostaa ja etsiä niitä punaisen lapun hintoja, hän toteaa.

Viirolan mukaan esimerkiksi mitään herkkuja ei ole lapsille varaa ostaa. Yhteiset elokuvaillatkin ovat nyt vain unelmissa.

– Suurin syy tähän on Ukrainan sota ja sen laukaisema valtava inflaatio. Iso osa perheistä on sinnitellyt köyhyysrajan tuntumassa ja nyt on käynyt näin, toteaa lapsiperheitä tutkineen lastensäätiön tutkimusprofessori Tiina Ristikari.

Itlan tutkimusprofessori Tiina Ristikari varoittaa lapsiperheiden köyhyyden seurauksista. Kuva: Itla

Ristikari toteaa, että erityisen vaikeaksi tilanteen tekee sen ennakoimattomuus. Kukaan ei osaa varmuudella sanoa, miten pitkään hintojen kohoaminen kestää.

– Tiedämme jo aikaisemmista tutkimuksista, että kun pienituloisuus tai köyhyys pitkittyy, niin se on erityisen haitallista lapsen kehitykselle ja perheen arjelle, hän sanoo.

Miia, Erika ja Pasi Juuti Mikkelistä kertovat, että erityisesti bensiinin hinta rassaa. Kuva: Timo Hytönen / Yle

– Kun on kolme lasta edellisestä liitosta toisessa kaupungissa, bensiinin hinnan nousu vaikuttaa siihen, että tapaamisia joudutaan harkitsemaan ja hyvä vanhemmuus kärsii, kertoo Pasi Juuti.

Miia Juuti vahvistaa, että auton käyttöä on jouduttu rajoittamaan ja harrastuksista on karsittu.

– Uiminen on ollut meille sellainen lempiharrastus, mutta nyt se on jäänyt vähemmälle, kun hinnat ovat nousseet, hän sanoo.

Tulevaa joulua Juutit eivät halua antaa rahahuolten pilata. Siinä Hope on perheiden tukena.

Ulla Jurvasen mukaan Mikkelin Hope kerää juuri nyt leluja jouluksi, mutta tukea tarvitaan myös lapsiperheiden arkeen. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Joulua kootaan juuri nyt esimerkiksi Hopen lahjakeräyksissä. Lelut ja lahjat ovat toki tärkeitä, mutta lapsiperheiden ahdinkoa ei saisi unohtaa loppiaisen jälkeen. Tästä muistuttavat Hope Mikkelin Ulla Jurvanen ja Hope Jyväskylän Tiina Luoto-Mäenpää

– Perheet tarvitsevat entistä enemmän apua ihan perustasolla, esimerkiksi hammasharjoja ja hammastahnaa tarvitaan, kertoo Hope Mikkelin tiiminvetäjä Jurvanen.

Tiina Luoto-Mäenpää Jyväskylän Hopeasta kiittelee myös lahjoittajia, jotka ovat ymmärtäneet perheiden hädän. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Jyväskylässä on havahduttu siihen, että lapsiperheitä kalvaa huoli siitä, että tilanne voi muuttua vielä vaikeammaksi.

– Perheet hakevat apua useammin kuin aikaisemmin vuoden aikana. Että varmaan siinä on myös sellaista varautumista tulevaan, toteaa tiiminvetäjä Luoto-Mäenpää Hope Jyväskylästä.