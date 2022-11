"Tyylikäs", sanoo yksi, toinen haluaisi suojella ratikat taiteelta – uusi kissaratikka herättää tunteita Tampereella

Tampereen taideratikan uusi teos on Milla Vuorelan 151 matkustajaa­. Tiistaiaamuna liikennöinnin aloittanut kissaratikka sai tamperelaisilta pääasiassa lämpimän vastaanoton.

Tampereen taideratikat saavat suopean vastaanoton kaupunkilaisten ja muualtakin tulevien keskuudessa. Vaikka tänään tiistaina aloittanutta kissaratikkaa ei moni ollut vielä nähnyt tositoimissa liikenteessä, ajatusta pidettiin kuitenkin kivana.

Tamperelainen Riina Rajamäki kertoi bongailevansa taideratikoita kuusivuotiaan tyttärensä kanssa. Hän pitää siitä, että liikenteessä on erilaisia ratikoita.

– Välillä päästetään pysäkillä peruspunaiset menemään, että päästään taideratikan kyytiin.

Haastattelun aikana pysäkille sattui tulemaan uusi kissa-aiheinen taideratikka.

Riina Rajamäen ensiarvio ratikasta kuului näin: tyylikäs ja hyväntuulisen oloinen, vaikka kissat olivatkin mustia.

– Kyllä ehdottomasti uppoaa meidän kuusivuotiaaseen.

Milla Vuorelan teoksen nimi on 151 matkustajaa­. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Saisiko seuraavaksi luontoaihetta?

Valkeakoskelta Tampereelle töihin tullut Jenni Vauhkonen tykkää, että ratikoita piristetään.

– On ne aika tylsiä tuommoisina yksivärisinä. Kissoissakaan ei ole mitään vikaa.

Hän käyttää säännöllisesti ratikkaa eikä ymmärrä vihaa, mitä ratikat joissakin aiheuttavat.

Jos Jenni Vauhkonen saisi päättää, seuraavan taideratikan aihe liittyisi luontoon.

– Jotain vihreätä tai kukkia todennäköisesti.

Milla Vuorela halusi kuvata teoksessaan kissojen ilmeikkyyttä. Kissoista voi lukea eri tunnetiloja. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

”Kyllä taidetta voi laittaa muuallekin, jätetään ratikat rauhaan”

Tamperelainen Jari Laakso ei ole nähnyt uutta kissaratikkaa. Taideratikat eivät yleisesti herätä hänessä positiivisia ajatuksia.

– Minun mielestäni ratikassa pitää olla selkeä väritys eikä mitään taidepaskaa. Kyllä sitä taidetta voi laittaa muuallekin. Jätetään nuo ratikat rauhaan.

Hän pitäisi Tampereen ratikat mieluummin peruspunaisen värisinä, kuin liian värikkäinä.

Hyvänä taiteena hän nostaa esille Lielahdella kuivaamon kyljessä olevat isot graffitit.

– Ne on hienoja. Ne on oikeasti sen näköisiä, että niiden eteen on nähty todellakin vaivaa.

Tamperelainen Jari Laakso ei innostu taideratikoista. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Jari Laakson mielestä ratikoiden taidetta tärkeämpää on järkevät ja toimivat ratikan ja bussin yhdistävät aikataulut.

Tamperelainen Sami Contafio on taas täysin eri linjoilla. Hän pitää taideratikoita hienoina keksintöinä.

Kissaratikkaa hän ei ollut vielä nähnyt liikenteessä, mutta kuvan hän oli nähnyt Aamulehdessä.

– Se näytti hienolta. Tykkään kyllä enemmän koirista, otetaan koiraratikka seuraavaksi.

Contafion mielestä taideratikka tuo varsinkin tässä pimeän aikaan hyvän mielen. Jos hän saisi päättää, niin seuraavan taideratikan teemana olisivat erilaiset hedelmät.

Kangasalalainen Oula Syväniemi pääsi 2-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi ratikka-ajelulle. Isä Antti Syväniemi kertoo Oulan pitävän ratikoiden lisäksi kovasti myös kissoista, joten yhtälö oli täydellinen. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

”Aina bongailen, mitä mainoksia tai taidetta ratikoissa on”

Kissaratikka oli myös tamperelaiselle Eeva Reimannille uusi tuttavuus. Taideratikoita hän pitää kuitenkin ehdottomasti hyvänä asiana.

– Ne ovat ilo silmälle ja piristävät päivää. Kissat varmasti ovat söpöjä ratikassa, mutta olen tosin enemmän koiraihmisiä.

Reiman kertoo ettei juurikaan itse matkusta ratikalla, koska ei asu ratikkalinjan läheisyydessä.

Hän näkee kuitenkin työhuoneensa ikkunasta ratikat ja aikoo bongata myös uuden kissaratikan.

– Minä aina bongailen, että mitä mainoksia tai taidetta ratikoissa on. Myös ne taideteokset reitin varrella ovat ihania.

