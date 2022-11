Kierrätysjoululahjoihin suhtaudutaan pääosin myönteisesti – yksi esine sai kuitenkin murskatuomion: ”Miten joku voi antaa tällaisen lahjan?”

Tänä jouluna on ihan ok laittaa pakettiin käytettyä tavaraa, jos lahja on tarkkaan ajateltu. Paketoimme kierrätyslahjoja ja katsoimme, miten saaja reagoi.

Pikkuhousut paketissa aiheuttivat melkoisen reaktion.