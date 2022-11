Mitä sinä haluaisit kysyä tasavallan presidentiltä? Kerro meille, niin voit päästä kysymään sen suorassa lähetyksessä

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Euroopassa on käyty avointa sotaa helmikuun alusta lähtien. Miten tämä on vaikuttanut Suomen ja Euroopan turvallisuustilanteeseen? Entä mikä on Suomen rooli maailmanlaajuisesti?

Suomen Nato-hakemus on ratifioimatta enää Turkissa ja Unkarissa. Milloin Turkki tulee käsittelemään Suomen hakemuksen? Entä mitä Suomi ja Nato voivat tehdä prosessin nopeuttamiseksi?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaa Yle Radio 1:n tasavallan presidentin kyselytunnilla sunnuntaina 11. joulukuuta yleisön kysymyksiin. Voit jättää kysymyksesi meille kyselylomakkeella (siirryt toiseen palveluun). Lähetä kysymyksesi 7. joulukuuta mennessä. Osa pääsee esittämään kysymyksensä presidentille suorassa lähetyksessä.

Voit kuunnella lähetystä Yle Radio 1:n taajuudella ja Yle Areenassa 11. joulukuuta kello 13.02–14.00.