Näin helsinkiläiseltä ostarilta aiotaan kitkeä huumeongelma: silmäpareja asuntoihin, yhteyksiä puistoon, sokkeloita pois – arkkitehti tyrmää täysin

Kontulan ostaria odottaa remontti, mutta millainen, se on osin vielä arvoitus. Kuvassa ostoskeskuksen pohjoinen sisäänkäynti marraskuussa 2022.

Yle kertoi marraskuun lopussa Itä-Helsingissä sijaitsevalla Kontulan ostarilla rehottavasta avoimesta huumekaupasta, joka häiritsee useita alueen asukkaita.

Muun muassa kymmenen vuotta Kontulassa asunut Iina Laine sanoi Ylelle välttelevänsä tiettyjä ostarin osia, koska ne pelottavat häntä. Hän kertoi myös, että on nähnyt useita tappeluita ostoskeskuksen alueella.

– Olen nähnyt tappeluita, pientä väkivaltaa, Laine totesi haastattelussa.

1960-luvulla rakennetulla Kontulan ostarilla vierailleet teinitytöt kertoivat Ylelle, kuinka heitä häiritsee huutelu ja viheltely, jota he kohtaavat paikalla jatkuvasti.

Teinit joutuvat kävelemään ostarilta nuortentalolle läpi alueen, jossa huumekauppa on paikallisten mukaan avointa.

Kontulan alueen asemakaavoittaja Laura Viljakainen Helsingin kaupungilta kertoo, että ongelmakohtiin voidaan puuttua jatkossa muun muassa ostarin uudistuksessa, jota alueen kiinteistön omistajat ovat vieneet eteenpäin yhteystyössä kaupungin kanssa.

Aiheesta järjestettiin ideakilpailu vuonna 2020.

Maankäytöllä voidaan puuttua ongelmiin

Voittajaehdotuksessa koko vanha ostari puretaan ja alueelle rakennetaan paljon uutta asumista. Viljakaisen mukaan asuminen ostarilla liiketilojen yläpuolella vähentäisi todennäköisesti ongelmia.

– Kun aluetta tiivistetään ja tuodaan sinne asumista, siitä tulee silmäpareja. Lisäksi on mahdollista avata yhteyksiä puistoon ja poistaa sokkeloita.

Kaavoittajan mukaan maankäytöllä pystytään osaltaan vaikuttamaan alueen ongelmiin. Ratkaisevaa on toisaalta myös muun muassa, missä sijaitsevat kulttuuri- ja sotepalvelut.

– Voidaan etsiä reittejä, miten lapset pääsevät kouluun. Mihin nuorten palvelut sijoitetaan, mihin sijoitetaan päihdepalvelu. Reittejä pystytään suunnittelemaan tarkoituksenmukaisemmiksi, Viljakainen uskoo.

Ei ole olemassa arkkitehtuuria, joka takaisi rauhan

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella yliopistonlehtorina työskentelevä Hossam Hewidy ei usko, että pelkällä lisärakentamisella saadaan aluetta rauhoittumaan.

Hän on tutkinut muun muassa Kontulan, Puhoksen ja Malmin ostoskeskuksia.

– Ei ole olemassa arkkitehtuuria, joka takaisi, että nämä ihmiset eivät valtaisi aluetta uudelleen.

Hewidyn mukaan asioita voidaan vähentää, mutta ei estää.

– Voimme laittaa käsinojat keskelle penkkejä, mikä estää kodittomia makaamasta niillä. Mutta loppuisiko toiminta siihen kokonaan? Se voisi vähentää sitä, mutta ei estää.

Hänestä Kontulan ostoskeskuksen ideakilpailun voittajaehdokas Vaellus vuodelta 2020 pyrkii vaikuttamaaan purkamisella Kontulan ostariin väärällä tavalla.

– Onko eettisesti ja moraalisesti oikein, että alueelta heitetään nykyiset käyttäjät ja ongelmat pois? Silloin hävitetään alueen autenttisuus. Ei se olisi silloin enää Kontula, vaan joku aivan muu alue.

Arkkitehti: Remontilla kosiskellaan keskiluokkaa

Hewidy kritisoi koko Kontulan ostarista järjestettyä ideakilpailua.

Hänen mielestään lähtökohtana on ollut keskiluokan imartelu, jossa pyritään saavuttamaan kliininen alue, joka olisi pesty nykyisestä menosta kokonaan.

– Kilpailuohjelma oli katastrofi. Siinä sanottiin, että K-market, S-market ja Alko olisivat Kontulan ostarin tärkeimmät asiat. Ei sanaakaan maahanmuuttajien nykyisistä kaupoista ja ravintoloista, ei edes kaupungin palveluista, jotka tuovat alueelle sen omaleimaisuuden.

Arkkitehdin mukaan Kontulan ostarin muutoksessa sen nykyinen ainutlaatuisuus maahanmuuttajien ravintoloiden ja kauppojen keskittymänä pitäisi ehdottomasti olla kaiken keskiössä.

Hän ei usko, että sitä saavutetaan sillä, että kaikki lanataan maan tasalle ja rakennetaan koko paikka uusiksi.

– Paikka ei ole silloin lämmin. Jos arkkitehtuurin takana ei ole tarinaa, se on tylsää.

Hewidyn mukaan toisissa kilpailuehdotuksissa, muun muassa Pioneria-nimisessä ehdotuksessa, oli yritetty ottaa huomioon alueen nykyisiä maahanmuuttajakauppiaita paremmin kuin voittajassa.

Siinä olisi hänen mielestään heti tarinaa mukana. Jatkoa Kontulan ostarin nykyiselle tarinalle.

”Miksi mari haisee, vaikka paikalla on poliisi?”

Huumeongelma taas pitäisi Hossam Hewidyn mukaan ratkoa muulla tavoin. Ensimmäiseksi pitäisi satsata siivoukseen ja vartiointiin. Kun Yle oli paikalla, Kontulan ostarilla haisi useamman kerran marihuana. Hewidy ihmettelee tätä.

– Poliisi on siellä paikalla kuitenkin usein. Miten on mahdollista, että siellä haisee mari, vaikka poliisi on paikalla?

Väkivaltaa on Hewidyn mukaan paikoissa, joissa on paljon nuoria ja vanhoja, joilla ei ole muuta tekemistä kuin vain olla.

– Nämä ovat sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Miksi katsotaan vain paikkaa? Miksei katsota, miksi ihmiset ajautuvat ongelmiin?

Vartijat valvovat Kontulan ostaria jatkuvasti. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Remontti siintää hamassa tulevaisuudessa

Tällä hetkellä Kontulan ostarin remontti siintää vielä tulevaisuudessa, sillä toteuttajaa ei ole löytynyt. Ei tiedetä vielä, puretaanko rakennuksia vai ei, ja mitä todellisuudessa remontissa tehdään.

– Omistajapohja on hajanainen, eikä tämä aika ole helppo. Nyt on vaikea saada hankkeita liikkeelle, sanoo Helsingin kaupungin asemakaavoittaja Laura Viljakainen.

Parhaillaan ostoskeskuksen kiinteistöyhtiöt etsivät kumppania alueen rakentamiseen.

Yle tavoitti yhden kiinteistön omistajista. Kontulan asemakeskus Oy:n toimitusjohtaja Timo Salminen on toiveikas.

– Hanke on mittava. Juuri pidettiin infotilaisuus osakkaille.

Salminen sanoo, että vaikeutta lisää se, että jokainen kiinteistöyhtiö ostarilta on saatava mukaan päätöksentekoon.

– Tulee kyllä mielenkiintoisia yhtiökokouksia seuraavina vuosina. Juristit saavat tehdä paljon töitä, että saadaan paperit kuntoon.

Kaikki on kuitenkin mahdollista.

– On tämä muuallakin saatu kuntoon. Miksei Kontulassakin, Salminen kysyy.

Ylen Elävässä arkistossa julkaistussa, vuonna 1969 tehdyssä ohjelmassa tarkastellaan Helsingin Kontulan ja Jyväskylän Kortepohjan lähiöitä. Katso videolta, miltä alueella tuolloin näytti:

Vuonna 1969 tehdyssä ohjelmassa pohditaan myös syrjäytyneiden asuntotilannetta.

