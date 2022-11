Harva tietää mahdollisuudesta saada korvausta, jos taksi ei saavu luvatusti – aina ei kannata uskoa taksifirman ensimmäistä vastausta

Sekä Taksiliitto että Kuluttajaliitto saavat usein kysymyksiä taksiliikenteestä. Lakiin on tehty matkan varrella muutoksia, niin sanottua korjaussarjaa, mutta asiat eivät vieläkään ole kunnossa, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo.

– Sen näkee siitä, että yhteydenottoja tulee edelleen. Tiettyjä, aivan pahimpia tilanteita on jo jollakin tavalla onnistuttu karsimaan.

Palautetta Kuluttajaliitto saa esimerkiksi tapauksista, joissa vuorokautta tai aiemminkin etukäteen tilattu taksi on jäänyt tulematta. Tästä on saattanut seurata rahan menetystä, jos asiakas ei ole ehtinyt esimerkiksi junaan tai lentokoneeseen.

– Harva valitettavasti tietää, että tapauskohtaisesti on mahdollista saada taloudellista hyvitystä, jos taksi ei saavu lupauksista huolimatta.

Beurling-Pomoell kehottaa asiakasta kääntymään ensin taksifirman puoleen. Jos vastaus on, että korvausta ei ole mahdollista saada, silloin Kuluttajaliiton pääsihteeri neuvoo ottamaan yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan ja varmistamaan onko korvauksiin oikeutta.

– Ei aina kannata uskoa ensimmäistä vastausta, jonka taksifirmasta saa.

Taksin saatavuus ei vain syrjäseutujen ongelma

Taksiuudistuksessa Suomi siirtyi vuonna 2018 tiukasti säännellystä ja rajoitetusta järjestelmästä vapaaseen markkinajärjestelmään, mikä on näkynyt muun muassa taksikyytien hinnoittelussa.

Lisää: Taksikyydin hinta on noussut taksiuudistuksen seurauksena, selvitti Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Taksien saatavuuteen on puolestaan vaikuttanut päivystysvelvollisuudesta luopuminen. Hiljaisina aikoina taksia on vaikea saada pienillä ja vähän isommillakin paikkakunnilla.

– Päivällä saa, viikonloppuna iltaisin kohtuullisesti, mutta arkiyöt ovat kompastuskivi, riihimäkeläinen taksiautoilija Juha Jokinen linjaa taksin saatavuutta Riihimäellä.

Vastaava tilanne on monella muullakin paikkakunnalla. Kun ihmisiä on liikkeellä vähemmän, silloin kaikki taksitkaan eivät ole liikenteessä. Tämä johtaa osaltaan siihen, että taksia on vaikea saada.

Taksiautoilija Juha Jokinen kertoo videolla vinkin, miten voi varmistaa taksikyydin saamisen, jos on tärkeä meno.

Jokinen on kuitenkin päättänyt, että hänen autonsa on ajossa ympäri vuorokauden. On ollut viimeiset kolme vuotta, myös korona-aikana. Jokisen mukaan se on ollut kannattavaa, joskin ajoja riittää vain yhdelle tai kahdelle autolle.

Riihimäellä tilannetta saattaa hämmentää myös se, että takseja välitetään useamman välitysjärjestelmän kautta.

Liitot vaativat toimia päättäjiltä

Taksiliitto ja Kuluttajaliitto kertovat olevansa huolissaan muun muassa taksin turvallisuuteen ja syrjäseuduilla taksin saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Liitot suuntaavat katseensa päättäjiin ja vaativat muutoksia lainsäädäntöön.

Liitot ovat myös julkistaneet tietopaketin (siirryt toiseen palveluun), josta toivotaan olevan apua taksin asiakkaille.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kertoo seuraavassa audiossa lisää liittojen yhteisistä tavoitteista taksin saatavuuden parantamiseksi.