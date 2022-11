Ida Himasen neljän lapsen uusperheessä joulukuun kaksinkertainen lapsilisä tulee tarpeeseen: “Tässä on tosiaan vyötä vedetty tiukemmalle”

Lapsiperheiden talousahdinko näkyy esimerkiksi yhteydenottoina Mannerheimin lastensuojeluliittoon. Joulukuussa tuplana maksettava avustus on monille tervetullut lisä.

Lapsilisät maksetaan joulukuussa tuplana kohonneiden elinkustannusten kompensoimiseksi. Kajaanilaisen Ida Himasen nelilapsisessa uusperheessä tämä tietää vajaan 500 euron korotusta.

– Totta kai on tärkeää, että lapsiperheitä tuetaan. Onhan se siinä joulun alla ihan kiva bonus, Himanen sanoo.

Mannerheimin lastensuojeluliiton johtavan asiantuntijan Esa Iivosen mukaan lapsiperheiden toimeentulo-ongelmat ovat kasvaneet. Tämä on näkynyt esimerkiksi yhteydenottoina MLL:n vanhempainpuhelimeen ja chattiin perheistä.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut ennennäkemättömän hintojen nousun ja inflaatio on nyt suurimmalla tasolla neljäänkymmeneen vuoteen. Tämä on hyvin odotettu ja toivottu, vaikka vain kertaluontoinen asia, Iivonen sanoo.

Himasen perheessä lasketaan, että nyt ruokaan ja päivittäistavaroihin kuluu noin 900–1100 euroa kuukaudessa. Talous on ollut tiukilla, vaikka äiti Ida Himanen on palannut osa-aikatyöstä täysiaikaiseen työhön.

– Tässä on tosiaan vyötä vedetty tiukemmalle vähän itse kukainenkin. Omista menoista olen karsinut ja auton käyttöä on vähennetty. Ne mitkä ei ehkä niin tärkeitä menoja ole, niistä luovutaan.

Eduskunta hyväksyi lapsilisien tilapäistä korotusta koskevan lakimuutoksen viime viikolla. Ylimääräinen korotus maksaa valtiolle noin 112 miljoonaa euroa.

Lapsilisät ovat jääneet jälkeen elinkustannuksista

Joulukuun lapsilisinä maksetaan Kelan mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi yhden vanhemman ja kahden lapsen perheessä yhteensä 650 euroa. Kahden lapsen perheessä, jossa on kaksi vanhempaa, lapsilisät ovat korotuksen myötä noin 400 euroa.

Ylimääräinen lapsilisä maksetaan kaikille perheille, joissa on alle 17-vuotiaita lapsia – siis myös niille, joissa lapsilisiä ei tarvita päivittäiseen kulutukseen vaan ne käytetään esimerkiksi sijoittamiseen.

Esa Iivosen mukaan on ymmärrettävää, ettei näin nopealla aikataululla ehditty tehdä tarveharkintaa tai kohdentaa ylimääräistä avustuspottia tarkemmin.

Nella Pyykkönen harrastaa voimistelua. Ylimääräisistä lapsilisistä laitetaan rahaa säästöön kevään harrastusmenoja varten. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Hänen mielestään lapsilisiä pitäisi tarkastella myös kokonaisvaltaisemmin ja pitemmällä aikataululla. Iivonen muistuttaa, että lapsilisää ei ole sidottu indeksiin kuten monet muut sosiaalietuudet.

Sen reaaliarvo vaihtelee, koska lisän suuruus riippuu lapsimäärästä.

– Noin keskimäärin se on 40 prosenttia alhaisempi kuin yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä. Tämä yksi kertaluontoinen maksaminen ei millään tavalla korvaa tai korjaa sitä, Iivonen sanoo.

Joulun kulutukseen ylimääräinen lapsilisä tulee aika myöhään, sillä se maksetaan vasta aatonaattona. Mihin Himaset sitten käyttävät ylimääräisen viissatasen?

– Ylimääräinen osa menee kokonaan säästöön. Laitetaan jemmaan ja katsotaan jos ensi keväänä on tarvetta lapsille laittaa urheiluvälineitä tai muuta, Ida Himanen pohtii.