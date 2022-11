Nämä ovat ruokareseptien suosikit – hintatietoisuus ja konstailemattomuus näkyvät tämän hetken suosituimmissa ruokaohjeissa

Suosikkireseptien joukkoon on tänä syksynä kuulunut esimerkiksi kaalilaatikko, jossa yhdistyvät edulliset raaka-aineet ja sesongin hyödyntäminen.

Millaiset ruokareseptit kotikokkeja tällä hetkellä kiinnostavat? Heijastuvatko ruuan hinnan kova nousu tai epävakaa maailmantilanne resepteihin?

Kysyimme, mitkä olivat lokakuussa 2022 suosituimmat reseptien hakusanat yhteishyva.fi- ja k-ruoka.fi-sivustoilla. Lisäksi saimme näiden sivustojen viimeaikaisten suosikkireseptien listoja.

Reseptihakujen kärjessä on hyvin tuttuja hakusanoja. Tämä sopii trendiin, joka on havaittu ruokakauppaketjuissa turbulentin maailmantilanteen myötä.

– Turvallisuuden kaipuu näkyy erittäin selvästi. Se näkyy ruuanlaitossa konstailemattomana kotiruokana tai haluna valmistaa ruokia, joihin liittyy hyviä ruokamuistoja. Niihin voi liittyä joku lapsuudenkokemus, lomakokemus tai hyvä olo, sanoo Keskon analytiikasta ja asiakastiedosta vastaava johtaja Minna Vakkilainen.

K-ruoka.fi-sivustolla hakujen kärjessä onkin kaikille tuttuja ruokia: lettutaikinaa, mokkapaloja, pasta carbonaraa, mustikkapiirakkaa ja jauhelihakeittoa. Erilaisia keittoreseptejä on lokakuussa haettu runsaasti.

Yhteishyva.fi-sivuston oman hakukentän kautta ykköseksi nousevat kanaruokareseptit, joita on haettu monin eri tavoin. Lokakuussa monet ovat hakeneet vinkkejä myös halloween-tarjoiluihin. Suosituimpien hakusanojen joukosta löytyy myös muun muassa siikaa, lohta ja kaalilaatikkoa.

Kanareseptit kiinnostavat kotikeittiöissä monesta syystä

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa pitää hätkähdyttävänä, kuinka selkeästi kanaruuat korostuvat reseptihauissa. Kanan suosio on noussut jo pitkään ja punaisen lihan sen sijaan laskenut. Oksan mukaan kanan suosioon on monia syitä: ruuanlaittajat kokevat kanan helppokäyttöiseksi, terveelliseksi ja hinnaltaan kilpailukykyiseksi.

– Tällaisena aikana, kun ruuan hinta on noussut toistakymmentä prosenttia, hintatekijä korostuu tosi paljon. Monilla kuluttajilla tulee kipurajoja vastaan punaisen lihan vaihtoehtojen suhteen, ja kana saa ekstrabuustin vielä sen näkökulman kautta, Antti Oksa sanoo.

Kanaruuat maistuvat suomalaisille, ja se näkyy myös reseptihauissa. Kuva: Marika Lytts-Råholm/YLE

Myös esimerkiksi siika on noussut suosituimpien reseptihakujen joukkoon, lohen ohi. Lohen hinta on heilahdellut viime aikoina reippaasti, mutta kotimaisen vaalean kalan hinta on pysynyt tasaisempana. Kala kiinnostaa ylipäätään terveellisenä pidettynä ruokana.

– Siika on hyvä esimerkki siitä, että se kiinnostaa. Saatetaan kuitenkin kaivata vähän apuja siihen, miten loihtia siiasta ateria, Antti Oksa sanoo.

Sesongit korostuvat entistä vahvemmin

Minna Vakkilainen kiinnittää huomiota siihen, että sesongit korostuvat tällä hetkellä suosikkiresepteissä erityisen vahvasti. Ruuanlaittajat ehkä katsovat aiempaa tarkemmin, mitä on kulloinkin saatavissa mihinkin hintaan.

– Sesonki nousee suosikkeihin muutoinkin, mutta nyt vielä korostuneemmin. Monesti ne sesongin raaka-aineet ovat tietenkin myös edullisempia, Minna Vakkilainen sanoo.

Minna Vakkilainen arvioi ruuan hinnan nousun vaikuttavan siihen, että arkiruokaan haetaan edullisia raaka-aineita ja huolehditaan aiempaa tarkemmin siitä, ettei hävikkiä synny. Vaikkapa keittoja on mahdollista tehdä edullisesti.

Arjen reseptivalinnoissa painaa kuitenkin hinnan lisäksi moni muukin asia, kuten terveellisyys, vaihtelunhalu ja varsinkin lapsiperheillä nopeus ja helppous. K-ryhmän Ruokailmiöt-kuluttajatutkimuksessa kävi ilmi, että monet myös haluaisivat ensi vuonna suosia aiempaa enemmän kotimaista ruokaa.

Yön yli -sämpylät – pitkällä kaavalla ja vähällä vaivalla

Entä mitä löytyy kärkisijoilta, kun hakusanojen sijaan listataan kaikkein eniten luettuja reseptejä?

Suosituimmat reseptit lokakuu 2022, yhteishyva.fi Avaa 1. Yön yli -porkkanasämpylät 2. Maukkaat lihapullat 3. Kaalilaatikko 4. Yön yli -sämpylät 5. Sitruunainen kanapata 6. Kaurakeksit 7. Marinoitu punasipuli 8. Perunarieskat 9. Karjalanpaisti 10. Inkiväärishotti

Suosikkiresepteissä yön yli -sämpylöitä on kärkijoukossa kaksikin reseptiä, kun katsotaan yhteishyva.fi-sivustojen lokakuun suosikkeja. Korona-ajan leivontabuumi on jo laskenut huipustaan, mutta silti leivonta kiinnostaa suomalaisia edelleen.

– Tekisi mieli tulkita, että yön yli -sämpylä voi olla monelle nykyihmiselle sopiva tapa – on fiilis, että tämä on artesaanitekemistä pitkällä kaavalla, mutta todellisuudessa aika helppoa, Antti Oksa sanoo.

Leipominen kiinnostaa suomalaisia, vaikka korona-ajan kova leipomisbuumi onkin jo hiipunut. Kuva: Marika Lytts-Råholm/YLE

Tuttujakin ruokalajeja tuunaillaan sopivaksi omaan makuun ja vaikkapa liha- tai kasvisversioksi. K-ruoka.fi:ssä kaikkein käyttäjien suosikkina on runsaan vuoden aikana ollut makaronilaatikko monin erilaisin versioin.

Nuoret kokkaavat eri resepteillä kuin eläkeläiset

Hyvin erilaisia suosikkireseptejä paljastuu silloin, kun suosikkeja eritellään erilaisten kotitalouksien ja elämäntilanteiden mukaan.

Suosituimmat reseptit eri kuluttajaryhmissä elo-marraskuu 2022, k-ruoka.fi Avaa Alle 35 v. sinkut 1. Brownie 2. Pestopasta 3. Keitetty kananmuna 4. Kasvis-makaronilaatikko, vegaani 5. Sushi 6. Perunamuusi 7. Pekoni mac and cheese 8. Kana-pestopasta 9. Ramenkeitto 10. Chili sin carne Eläkeläiset 1. Mantelinen puolukkapiiras, gluteeniton 2. Helppo puolukkapiirakka 3. Granaattiomenakana 4. Puolukkakääretorttu 5. Puolukkahillo palasokerista 6. Isoäidin omenapaistos 7. Uunilohi ja juurekset pellillä 8. Jauheliha-kaalilaatikko uunissa 9. Paahdettu omena-ruusukaalisalaatti 10. Syksyn kaali-jauhelihapata

Kun verrataan esimerkiksi alle 35-vuotiaiden sinkuiksi luokiteltujen käyttäjien top-10-reseptejä eläkeläisten suosikkiresepteihin, listat ovat hyvin erilaiset.

Sushia tehdään monissa kotikeittiöissäkin. Kuva: YLE/ Alexandra Wärn

K-ruoka.fi-sivustolla alle 35-vuotiaiden suosikkiresepteissä on ollut tänä syksynä niin brownie-reseptiä kuin vegaanista makaronilaatikkoa, sushia ja ramenkeittoa. Osa nuorista kokkaajista on puolestaan hakenut perusohjeita vaikkapa kananmunan keittämiseen ja perunamuusin valmistamiseen.

Eläkeläisten elo-marraskuun top-10:een puolestaan mahtuu monia puolukkaa, omenaa ja muita kauden kasviksia sisältäviä reseptejä.

– Kotimaiset omenat ovat olleet parhaimmillaan, puolukat juuri tulleet. Sesonki näkyy tässä todella voimakkaasti, Minna Vakkilainen sanoo.