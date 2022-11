90-luvun urheilijatähti tulkkasi Kauniiden ja rohkeiden Eric Forresteria ladossa ja vietti joulua Sally Spectran kanssa

Katariina Laakkosta voi pitää melkoisena suomalaisen BMX-pyöräilyn vaikuttajana. Hän on muun muassa rakentanut BMX-ratoja, järjestänyt kisoja ja seuratoimintaa sekä kiertänyt lajissa tosissaan kilpailevan poikansa Antti Laakkosen mukana maailmalla.

Huippu-urheilijan elämästä Laakkosella on paljon kokemusta itselläkin. 1990-luvulla hän kilpaili triathlonissa sukunimellä Ebeling. Valovoimainen nuori nainen napattiin esiintymään televisio-ohjelmiin ja juontamaan muun muassa suosittua Gladiaattorit-ohjelmaa.

Yksi ikimuistoisimpia juontokeikkoja oli, kun hän oli mukana Kauniiden ja rohkeiden näyttelijöiden kiertueella. Se tarkoitti muun muassa Eric Forresterin eli näyttelijä John McCookin tarinoiden tulkkaamista hiljaiselle suomalaisyleisölle Ikaalisissa.

– Joku sitten kysyi, että kumpi on Ericistä kivempi: Brooke vai Stephanie. Eric vastasi, että Stephanie oli rautainen ammattilainen ja upea nainen. Mutta Brookesta hän piti sitten muista syistä.

Latoon kokoontunut yleisö oli Laakkosen mukaan ihan hiljaa, kun eivät ymmärtäneet englantia tarpeeksi hyvin.

– Mutta sitten kun mä tulkkasin alkoi semmonen hyvä nauru siellä ladossa. Se oli niin mahtavaa, Laakkonen muistelee.

Yhtenä jouluna näyttelijöille haluttiin näyttää myös jotain suomalaista. Niinpä Laakkonen ehdotti, että näyttelijät tulisivat viettämään heille suomalaista perhejoulua.

– Siellä sitten soitettiin pianoa ja laulettiin joululauluja ja juotiin glögiä.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Laakkonen toi mukanaan valokuvia, joissa joulun vietossa näkyy Laakkosen isän ja veljen rinnalla muun muassa Sally Spectraa näytellyt, nyt jo edesmennyt Darlene Conley.

– Mun äiti joka rakasti sitä sarjaa, oli ihan liekeissä, Laakkonen muistelee.

Urheilu-uran jälkeen Laakkosta nähtiin julkisuudessa paljon vähemmän. Se on ollut myös tietoinen ratkaisu. Nykyisin BMX-pyöräilyssä vaikuttaminen ja yrittäminen vievät naisen elämästä leijonanosan, mutta Laakkonen on myös start up -sijoittaja ja hallitusammattilainen.

Katso koko vierailu Puoli seitsemän -ohjelmassa tästä: