Rautalammin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Pekka Annalalle myönnettiin ero luottamustoimista

Rautalammin kunnanvaltuusto on myöntänyt eron luottamustoimista valtuuston puheenjohtajalle, kokoomusvaltuutettu Pekka Annalalle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, Matti Kärkkäinen (kesk.) esitti valtuustossa eron myöntämisen lykkäämistä, koska keskustan valtuustoryhmästä on tapahtunut loikkauksia toisiin puolueisiin, mikä on vähentänyt keskustan luottamuspaikkojen määrää.

Kärkkään keskustelun ja teknisen tauon jälkeen kokouksessa todettiin, että valtuutetulle pitää kuntalain mukaan myöntää ero. Sen sijaan valtuusto päätti Kärkkäisen esityksestä, että valtuuston uuden puheenjohtajan valinta valmistellaan uudelleen. Kokouksessa valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi esitettiin kokoomuksen Sari Hintikka-Varista.

Loikkausten myötä menetetyt luottamuspaikat hiertävät keskustaa

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäinen teki valtuustoaloitteen tilapäisen valiokunnan perustamiseksi ja Rautalammin hyvinvointilautakunnan erottamiseksi. Aloite liittyy luottamuspaikkajakoon, sillä hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana toimii keskustasta kokoomukseen loikannut Tiina Puranen ja keskusta haluaa luottamuspaikan jäävän itselleen.

Aloitteen on allekirjoittanut 12 valtuutettua. Aloitetta perustellaan Rautalammilla kuntavaalien jälkeen neuvotellulla luottamuspaikkojen jaolla, jossa puolueet valitsivat henkilöt luottamuspaikoille. Kärkkäisen mukaan Pohjois-Savossa on puolueiden välillä olemassa herrasmiessopimus siitä, että luottamushenkilön vaihtaessa ryhmää luottamustehtävät jäävät puolueelle. Toinen äskettäin keskustasta loikannut on SDP:n ryhmään siirtynyt Jouko Turpeinen.

Epäasiallisen käytöksen selvittelystä halutaan selvyys

Tiina Puranen jätti valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Kärkkäinen selvittää epäasiallisen kohtelun syytökset asianosaisten kanssa.

Purasen mukaan Matti Kärkkäinen on halunnut lakaista asian maton alle, vaikka on itse aloittanut epäasiallisen käytöksen prosessin syksyllä 2021. Puranen kertoi kokouksessa, että hänellä on työsuojelupäälliköltä lausunto, jonka mukaan epäasiallista käytöstä ei ole ollut. Matti Kärkkäinen totesi kokouksessa, että asia on edelleen selvittelyssä.