Näin puolustaudut väkivaltahyökkäystä vastaan kadulla – lue itsepuolustuskouluttajan taktiset vinkit

Itsepuolustuskouluttaja kehottaa kansalaisia välttämään alueita, joissa on korkea riski joutua ryöstetyksi. Postinkantajan surma Vantaalla ja nuorten tekemät katuryöstöt ovat saaneet kansalaiset huolestumaan omasta turvallisuudestaan.

Itsepuolustus- ja voimankäyttökouluttaja Tommi Nyström sanoo, että ennakointi ja uhkien havainnointi ovat tehokkainta itsepuolustusta.

– Itsepuolustilanne on vähän kuin kolari, emme halua joutua siihen. Ennakoiva ajaminen on sitä ympäristötietoisuutta. Ihminen, joka on ympäristöstään tietoinen, hän ei joudu siihen itsepuolustustilanteeseen. Eli jos näet epäilyttävän ryhmän, älä mene sinne, Nyström summaa.

Turvasumutin ei takaa turvallisuutta

Pääkaupunkiseudusta on tullut syksyn mittaan suomalaisen katuväkivallan näyteikkuna. Eniten katujengiväkivaltaa on poliisin mukaan Espoossa ja Helsingissä. Helsingin poliisilaitos perustikin vastikään uuden ryhmän katujengi-ilmiön kitkemiseksi.

Myös Vantaalla on tutkinnassa useita katuryöstöjä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan sen toiminta-alueella tapahtui pahimmillaan ryöstörikos useammin kuin kerran päivässä.

Rikoskomisario Sampsa Aukion mukaan tilanne on parantunut, kun parinkymmenen hengen ydinjoukko on saatu selvitettyä. Ryöstöjä tapahtuu silti edelleen viikoittain.

Uhrit ovat Aukion mukaan pääsääntöisesti nuoria. Aikuiset joutuvat harvemmin ryöstön kohteiksi, vaikka kaksi nuorta yritti ryöstää aikuisen Tampereen keskustassa marraskuun lopussa.

Turvasumuttimien myynti on kasvanut Suomessa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Useat kansalaiset ovat ryöstöjen varalta hankkineet itselleen turvakseen lupavapaita turvasumuttimia. Itsepuolustus- ja voimankäyttökouluttaja Tommi Nyström muistuttaa, että pelkkä sumuttimen ostaminen ei riitä takaamaan henkilökohtaista koskemattomuutta öisillä kaduilla.

– Ei riitä, että käy ostamassa jonkun sumuttimen. Pitää myös harjoitella, että näin tämä sumutin tulee käteen. Ei turvasumutin taskun pohjalla tai käsilaukussa mitään auta.

Myös poliisin mukaan turvasumuttimet saattavat tuoda turvallisuuden tunnetta, mutta paras tapa välttää katuväkivaltaa on katsoa ympärilleen ja käyttää maalaisjärkeä.

– Ei meillä kuitenkaan ole oikeasti vaarallisia alueita tai paikkoja, joissa ei voisi liikkua, nuorten katuryöstöjä tutkiva rikoskomisario Sampsa Aukio Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta muistuttaa.

Hän sanoo, että vaikka nuorilla on veitsiä mukanaan, niitä käytetään melko harvoin ryöstöissä.

Varaudu vammoihin, mutta älä luovuta

Jos itsepuolustustilanteen välttäminen ja pakeneminen eivät onnistu, voi edessä olla todellinen kamppailutilanne elämästä ja kuolemasta. Itsepuolustuskouluttaja Tommi Nyström muistuttaa, että terän edessä ei kannata uskoa elokuviin, joissa sankari riistää helposti puukon hyökkääjältä. Veitsihyökkäys on aina vaarallinen.

– Jos joku hyökkää kimppuun veitsen kanssa, niin väistä, Nyström sanoo.

Rikoslain hätävarjelupykälien (siirryt toiseen palveluun) mukaan puolustautujalla on oikeus käyttää tarpeellista voimaa oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi. Nyströmin mukaan puolustautuja voi käyttää sopivaa voimaa veitsimiehen pysäyttämiseksi ja hyödyntää sekunnin hämmennys pakenemiseen paikalta.

Tommi Nyström on Suomen Krav Maga -liiton puheenjohtaja. Hänellä on 5. danin mustavyö kyseisessä israelilaisessa itsepuolustus- ja lähitaistelulajissa. Hän muistuttaa, että veitsihyökkäyksen torjuminen vaatii merkittävää taitoa ja silti osumat ovat todennäköisiä. Nyström sanoo, että kadulla ei kannata leikkiä sankaria.

– Vaikka olisikin sitä itsepuolustustaitoa, niin silti kannattaa pohtia, käytänkö sitä taitoa. Tilanne muuttuu sekunnin murto-osassa ja seurauksena voi olla hengenvaarallisia vammoja.