Räppärit kiinnostivat suomalaisia eniten Spotifyssa – kuunnelluimman biisin esitti BESS

Suomalaiset kuuntelivat erityisesti räppäreitä kuluneen vuoden aikana, selviää Spotifyn For the Record -blogista. Esimerkiksi uransa lopettanut Cheek kiinnostaa yhä suoratoistopalvelun yleisöjä.

Kuunnelluimpien artistien kymmenen kärkeen on kivunnut myös laulaja-lauluntekijä Sexmane, muusikko Isaac Senen pikkuveli.

Suomen striimatuimpien biisien lista heijastaa puolestaan viime kesän festareita ja konsertteja.

– Suomen vuoden 2022 kuunnelluimpien biisien lista näyttää, miltä suomalaisten festarikesä kuulosti. Moni kesällä luukutettu hitti on kirinyt kärkeen, sanoo Spotifyn Suomen soittolistoista vastaava Samuli Väänänen tiedotteessa.

Maailman kuunnelluin artisti on yhä puertoricolainen räppäri Bad Bunny nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Podcasteissa kuuntelijoita kiinnostaa eniten true crime, tositapahtumiin perustuva rikoskirjallisuus.

Tässä vuoden 2022 listat:

Suomen Top 10, kuunnelluimmat artistit

1. JVG

2. Gettomasa

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Ed Sheeran

6. Haloo Helsinki!

7. Sexmane

8. Cheek

9. Taylor Swift

10. Portion Boys

Suomen Top 10, kuunnelluimmat kappaleet

1. BESS – Ram pam pam

2. JVG – Amatimies

3. Ramses II – Villieläin

4. Gettomasa – Shamppanjadieetillä

5. Olli Halonen – Pohjola

6. Harry Styles – As It Was

7. El Migu – Erilainen

8. Isac Elliot – 20min

9. T Swoop – Mon Ami

10. Pihlaja – Bändäri

Suomen Top 10, kuunnelluimmat podcastit

1. Jäljillä

2. Viki ja Köpi Podcast

3. The Joe Rogan Experience

4. POKS

5. Mikä keissi?

6. Urheilucast

7. Nikotellen

8. Inttistoorit

9. Lasten sadut

10. #rahapodi

Kuunnelluimmat artistit koko maailmassa

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weekend

5. BTS

Kuunnelluimmat kappaleet koko maailmassa

1. Harry Styles – As It Was

2. Glass Animals – Heat Waves

3. The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)

4. Bad Bunny – Me Porto Bonito

5. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

Kuunnelluimmat podcastit koko maailmassa

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

4. Caso 63

5. Crime Junkie

Sexmane opetti Isaac Senelle, että hyvä tyyppi voi olla hiljaa – veljet kasvoivat erilleen, mutta sparraavat nyt toisiaan studiossa

Bessin Ram pam pam rikkoo edelleen ennätyksiä – hän itse kuitenkin oli sitä mieltä, ettei kappaletta pidä lähettää UMK:hon