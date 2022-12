Kaupat taistelevat pahenevan pakettikaaoksen keskellä – Posti kehottaa asiakkaita toimimaan nopeasti

Nettikauppa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja se näkyy lähetettyjen pakettien määrässä. Alalla odotetaan kasvun jatkuvan kovana.

Kärrytien K-Marketissa on jo tovi valmisteltu joulusesonkia. Päijät-Hämeen Orimattilassa sijaitsevassa pienessä kaupassa on värikkäitä joulukalentereita, kukkia ja konvehtirasioita.

– Isoin asia ovat paketit, joita alkaa tulla jo ennen Black Fridayta. Paketteja tulee vuoden alkuun asti, sanoo Kärrytien vastuumyyjä Anne Mäki-Puhtila.

Myymälään tulee nyt lähetyksiä DB Schenkerin, PostNordin ja Matkahuollon kautta. Kassan takana on hyllytilaa paketeille. Nyt isompia paketteja on jouduttu pinoamaan hyllykön viereen.

– Isot lähetykset ovat vielä tänään tulematta, kun tilauksia on tehty viikonloppuna, kertoo Mäki-Puhtila.

Lahdesta Orimattilaan saapuva päivittäinen pakettilähetys on myöhässä. Siispä odotamme.

Pakettipalvelut kasvavat voimakkaasti

Koronapandemia vauhditti verkkokaupan kasvua, ja se on lisännyt pakettiliikennettä tuntuvasti viime vuosina. Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi uskoo, että muutos ostokäyttäytymisessä on pysyvä.

– Olemme tänä vuonna kuljettaneet joka kuukausi enemmän paketteja kuin vuoden 2019 jouluna, sanoo Kässi.

Posti aikoo perustaa uuden logistiikkakeskuksen. Arkistokuvassa Postin logistiikkakeskus Orimattilan Pennalassa. Kuva: Mika Moksu / Yle

Postin jakeluverkosto on Suomen laajin, ja se kasvaa edelleen.

Automaatteja on nyt 2 300 ja henkilökohtaisen palvelun pisteitä lähes tuhat. Yrityksen pitkän ajan tähtäimen suunnittelu perustuu oletukseen, että pakettien määrä tuplaantuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

– Mietimme parhaillaan uuden logistiikkakeskuksen perustamista ja pyrimme kasvattamaan palveluverkostoamme, jatkaa Kässi.

Myös Matkahuolto seuraa pakettiliikenteen kasvua tarkasti. Yrityksellä on yli 2 000 automaatin ja palvelupisteen verkosto.

– Matkahuollon pakettipalvelut ovat tästä huolimatta kasvaneet tänä vuonna yli kymmenen prosenttia ja odotamme kasvun jatkuvan, kertoo Matkahuollon pakettipalvelut ja palveluverkosto -liiketoiminnan johtaja Kati Nevalainen.

Automaatit ja hyllyt täyttyvät

Matkahuollon auto kurvaa K-Market Kärrytien takaovelle. Päivän lähetys on kolme rullakkoa, jotka täyttävät kaupan käytävän. Anne Mäki-Puhtilan mukaan paketteja on noin puolet enemmän kuin normaaliaikana.

Pakettiautomaateissa on tilaa tietylle määrälle paketteja, mutta niitä mahtuu myymälään tarvittaessa muuallekin.

– Eri kaupoissa Orimatilassa on muutama pakettiautomaatti. Niihin ei mahdu paketteja, koska ihmiset eivät ole noutaneet lähetyksiään. Siksi ylimääräiset tuodaan tänne meille, sanoo Mäki-Puhtila.

Ari Saarinen noutaa pakettia Kärrytien K-Marketista. Tiskin takana palvee Tarja Ahola. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Mäki-Puhtila ennakoi alkaneen joulukuun tuovan vielä lisää haasteita pienen K-Marketin pakettien käsittelyyn.

– Kyllä joulun aikaan joutuu tekemään vähän lisätunteja, että saa kaiken järkevästi hyllyyn.

Posti auttaa parhaan kykynsä mukaan

Postissa pyritään helpottamaan ruuhka-ajan haasteita monin tavoin. Tilannetta seurataan tarkkaan toimipistekohtaisesti.

– Voimme esimerkiksi avata uusia, väliaikaisia toimipisteitä ja lisätä kapasiteettia. Asiakkaille on jo lähetetty viestejä, joissa kehotetaan noutamaan paketit mahdollisimman nopeasti, kertoo Postin liiketoimintajohtaja Tommi Kässi.

Asiakkaat ovat mukana talkoissa, sillä suurin osa paketeista noudetaan nopeasti.

– Noin 70 prosenttia paketeista noudetaan 24 tunnin sisällä saapumisesta ja 85 prosenttia kahden vuorokauden kuluessa. Noutamatta jääviä paketteja on hyvin vähän, luettelee Kässi.

Matkahuolto on panostanut seurantaan

Matkahuollossa on myös tiedostettu joulusesongin pakettiruuhka, ja asiakkaalla on mahdollisuus seurata toimipisteiden täyttötilannetta netissä.

– Mikäli lähin toimipiste täyttyy, viemme paketin varanoutopisteeseen, kertoo Matkahuollon Kati Nevalainen.

Tänä vuonna keskimäärin 6,4 prosenttia kaikista Matkahuollon eri noutopisteisiin toimittamista lähetyksistä on jouduttu ohjaamaan varanoutopisteeseen.

Myös Matkahuollon asiakkaat toimivat ripeästi, sillä Nevalaisen mukaan suurin osa lähetyksistä noudetaan kahden vuorokauden kuluessa.

– Joulu on meilläkin vuoden kiireisintä aikaa. Maailmantilanne on kuitenkin lisännyt kuluttajien epävarmuutta ja vaikuttanut hetkellisesti ostokäyttäytymiseen. Se on näkynyt pienenä laskuna pakettiliikenteessä, sanoo Nevalainen.

