Jouluruokaperinteet muuttuvat hitaasti, mutta entä jos lisäisitkin kalapöytään lähikalaa?

Jouluruokapöytään kuuluvat monessa kodissa kalat. Lohta syödään monessa eri muodossa samoin siikaa. Osalle se juttu on sillit ja silakat.

Kun Ylen MOT julkaisi marraskuun alussa jutun norjalaislohen viljelystä, heräsi ainakin somessa vilkas keskustelu, jopa järkytys. Miten sovittaa eettisyys ja jouluperinteet yhteen?

Valtaosa Suomessa syötävästä kalasta on tuontikalaa. Norjan lohen lisäksi toinen merkittävä tuontikala on kirjolohi, joista noin puolet on edelleen ruotsalaista.

Suomalainen kirjolohi on puolestaan hyvä valinta kalatiskillä, sillä sen kasvatuksen ympäristövaikutuksia on onnistuttu vähentämään tuntuvasti. Suomessa kirjolohen kasvatusta ohjaa tiukka ympäristölainsäädäntö ja -lupajärjestelmä.

Kirjolohi on myös tärkein Suomessa kasvatettu kalalaji ja se onkin yksi suomalaisten suosikkikaloista ruoanvalmistuksessa.

Alkujaan kirjolohi on kotoisin Pohjois-Amerikasta eikä se lisäänny vesissämme. Kirjolohesta on käytetty myös nimiä sateenkaarirautu, kirjotaimen, forellilohi ja meriforelli.

Hauki on kala

Iso hauki voi Suomen vesissä kasvaa parikymmenkiloiseksi. Tässä saalista pitelee Tomi Rapo Kuva: Kari Rapo

Tasavallan presidenttipariskuntaa muistetaan jouluna hauella, mutta ainakaan kauhean monessa joulupöydässä sitä ei nähdä. Hauki on Suomessa yleinen kala, mutta kaupallisessa kalastuksessa se on lähinnä muun kalastuksen ohessa saatavaa sivusaalista. Nykyinen kaupallinen kalastus ei todennäköisesti vaaranna haukikantojamme, ja haukea voisi suosia ruokakalana nykyistä enemmän.

Hauki on maailman laajimmalle levinnyt sisävesilaji. Suomessa se elää koko maassa niin järvissä, joissa kuin meren rannikollakin. Solakka petokala voi kasvaa jopa puolitoistametriseksi ja 35-kiloiseksi, mutta Suomessa isoimmat yksilöt ovat noin 20-kiloisia.

Hauki saalistaa toisia kaloja, jopa omia lajikumppaneitaan. Sillä on tärkeä rooli ekosysteemissä, sillä hauet pitävät esimerkiksi särkikalakantoja kurissa. Hauen arvostus ruokakalana on näyttänyt elpymisen merkkejä pitkään jatkuneen taantuman jälkeen.

Lähikalana hauki on herkkua ja vie rapeaksi paistettuna kielen mennessään. Se onkin löytänyt tiensä gourmet-ravintoiden listoille, vaikka haukisaaliista noin 95 prosenttia on vieläkin vapaa-ajan kalastajien saalista.

”Minä syön nyt silakkaa!”

Silakan syönti on romahtanut Suomessa.

Vielä vuosituhannen vaihteessa suomalaiset söivät silakkaa 1,2 kiloa vuodessa henkeä kohti, mutta nykyisin enää 300 grammaa. Määrä vastaa vain muutamaa silakka-annosta vuodessa. Se on sääli, sillä silakka ja silli ovat olleet tärkeitä ravinnonlähteitä pohjoisen ihmisille jo monien sukupolvien ajan.

Silakka on eettisen herkuttelun kuningaskala. Kuva: Markku Sandell / Yle

Silakan kulutuksen vähenemiseen lienee vaikuttanut kalan oletettu ja todettu vierasainepitoisuus. Itämerestä, etenkin Pohjanlahdesta ja Suomenlahdesta, pyydetyn suurikokoisen silakan syöntiä on jouduttu rajoittamaan terveydelle haitallisten dioksiinien ja PCB-yhdisteiden vuoksi.

Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta pyydettyjen silakoiden dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat kuitenkin pienentyneet alle puoleen 2000-luvulla. Nykyisin sekä dioksiinien että PCB-yhdisteiden keskimääräiset pitoisuudet ovat selvästi EU:n asettamia enimmäispitoisuuksia pienemmät.

Ruokaviraston suositusten mukaan suurikokoista, yli 17 senttimetriä pitkää silakkaa voi syödä 1–2 kertaa kuussa sadan gramman annoksina eli vuosittain noin 1,8 kiloa henkeä kohti. Tämä tarkoittaa, että terveyssuositukset huomioiden silakkaa voitaisiin syödä yli viisinkertainen määrä nykytasoon nähden.

Suomalainen silakka on kalastettu pääosin Selkämereltä, jossa kalastus on kestävällä tasolla. Silakka on ainoa varsinainen merikala, joka esiintyy runsaana koko merialueellamme. Se on saalismäärältään Suomen ammattikalastuksen ylivoimaisesti merkittävin saalislaji.

Syömällä ja ostamalla silakkaa olet varmasti ja vakuuttavasti eettinen herkuttelija. Esimerkiksi silakkasushi on trendikäs ja perinteisiä sushiherkkuja vastuullisempi valinta.

Ahven vai muikkukukko?

Molempi parempi – ei tosin mielellään samaan kuoreen.

Ahven on Suomen yleisin kala, eikä nykyinen kalastus heikennä kantojen tilaa.

Ahven on sisävesilaji, joka elää myös meren rannikolla. Ahventa esiintyy koko Suomessa pohjoisinta käsivarren Lappia lukuun ottamatta. Ahvenen sanotaan tarttuvan kaikkiin pyydyksiin, ja siksi se onkin ollut pitkään suosittu ruokakala ja vapaa-ajankalastuksen kohde.

Kalakukon täytteeksi sopii niin ahven kuin muikkukin. Kuva: CC/Rst2000

Jotkut pitävät sitä ruotoisena, mutta oikealla käsittelyllä se on helppo valmistaa ja kalakukkoon se sopii mainiosti.

Toinen perinteinen kukkokala muikku on sisävesiemme ammattikalastajien tärkein saalislaji. Muikku on meillä herkullinen arvokala, jonka mätiä pidetään suuressa arvossa. Joissain maissa muikku voi olla niin sanottujen roskakalojen kastissa.

Kitkajärvessä asuvia muikkuja on perimätiedon mukaan kutsuttu ”Kitkan viisaiksi”, koska ne eivät ui Venäjälle, vaikka voisivat näin tehdä.

Suomalaiset ovat osanneet hyödyntää muikkua pääosin kestävästi. Muikun troolauksessa on kuitenkin vaarana, että sivusaaliiksi jää uhanalaisia lohikaloja.

Harvaisempaa herkkua: Kuore ja nahkiainen

Kuore eli norssi on pienikokoinen ja vaatimattoman näköinen kala. Se on Suomen vesistöissä yleinen, mutta silti monelle suomalaiselle varsin tuntematon kalalaji.

Todennäköisesti kuore on ollut alun perin merikala, mutta jääkauden jälkeen se on jäänyt elämään myös sisävesiimme.

Kuoretta eli norssia vierastaa moni sen tuoksun vuosi, joka on kuitenkin helppo poistaa nyppäisemällä pää pois. Kuva: Mirkka Makkonen

Kuore on Suomessa elinvoimainen ja runsaslukuinen laji, jota on saatu lähinnä muun kalastuksen ohessa sivusaaliina.

Ennen vanhaan kuoreella on ollut paljon suurempi kalataloudellinen merkitys. Kuoreesta on valmistettu keittoa, kukkoa ja kuivakalaa. Venäjällä kuore on edelleen suurta herkkua. Kuoreen omalaatuisen tuoksun ei kannata antaa haitata, sillä sen liha on maultaan erinomaista.

Kuoreen voi perata nyppäisemällä pään pois niin kuin pienestä muikusta. Perkaaminen ei ole välttämätöntä mutta pään mukana poistuvat ne kurkun tuoksua levittävät hajurauhaset. Kalan voi sen jälkeen vaikka pyöräyttää suolalla maustetussa ruisjauhossa ja paistaa pannulla.

Myös nahkiainen saattaa olla monelle suomalaiselle outo otus.

Nahkiainen kypsyy savustettaessa monien himoitsemaksi herkuksi. Kuva: Laura Valta / Yle

Se ei ole edes kala, vaikka siitä usein niin puhutaankin, vaan ympyräsuinen. Länsirannikon ihmiset tuntevat kuitenkin tämän matomaisen ja liukkaan eläimen. Se on Suomessa suhteellisen tavallinen, vaikka sen kannat ovat taantuneet pääasiassa jokien pilaantumisen ja patoamisen vuoksi.

Nahkiaista esiintyy Itämeressä ja noin 30 siihen laskevassa joessa. Erityisesti Satakunnassa nahkiainen on toisille himoittu herkku.

