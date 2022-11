Mies tunkeutui kouluun Vantaalla, oppilaat suljettiin luokkiin

Aikuinen ulkopuolinen mieshenkilö tunkeutui Vantaan Rekolanmäen koulun tiloihin noin kymmeneltä aamulla tänään keskiviikkona.

Koulun henkilökunta hälytti paikalle poliisin kello 10.19. Koulun oppilaat suljettiin varotoimenpiteenä luokkahuoneisiin siksi aikaa, että poliisipartio ehti paikalle.

Mies otettiin kiinni ja vietiin poliisilaitokselle. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen komisarion Jarmo Ojalan mukaan aikuinen mies ei vastustellut kiinniottoa tai käyttäytynyt aggressiivisesti.

– Tilanteessa ei onneksi seurannut välitöntä vaaraa kenellekään, Ojala sanoo.

Oppilaat joutuivat olemaan luokkahuoneissaan hieman yli puoli tuntia.

Koulu osasi odottaa miestä

Poliisin mukaan koululla osattiin odottaa miehen saapumista, joten koulun ulko-ovia oli lukittu etukäteen. Mies pääsi kuitenkin jostain ovesta sisään.

Ojalan mukaan henkilö on ilmeisesti koulun oppilaan vanhempi, joka halusi keskustella rehtorin kanssa.

– Henkilö ja rehtori ovat aiemmin käyneet jonkinlaista kiivasta kirjeenvaihtoa, ja henkilö on ilmoittanut tulevansa paikalle. Koulu oli päättänyt sulkea ovet varotoimenpiteenä, Ojala sanoo.

Ojalan mielestä koulun toimenpiteet olivat onnistuneita.

– Koulu toimi ohjeiden mukaisesti. Nykymaailma on mennyt vähän tällaiseksi, että on hyvä varautua uhkiin tai riskeihin. Kun kouluilla on toimintaohjeet valmiina, on hyvä, että niitä käytetään tällaisissa tilanteissa, Ojala sanoo.

Ojalan mukaan vastaavia tilanteita tapahtuu Itä-Uudellamaalla muutamia kertoja vuodessa.

Päivä jatkui Rekolanmäen koululla normaalisti välikohtauksen jälkeen.