Ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmedille Suomi-palkinto

Ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmedin työ yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ihmisoikeusaktivistina on poikkeuksellista ja arvokasta nyky-Suomessa, perusteluissa sanotaan. Ahmed julkaisi Elina Hirvosen kanssa teoksen Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin (WSOY, 2022). Se teki näkyväksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa vallankäyttöä.

Ujuni Ahmed pohtii vähemmistöyhteisöjä ja tyttöjen asemaa

Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Alli Haapasalon viime ohjaus Tytöt tytöt tytöt on sekä kotimainen että kansainvälinen arvostelumenestys. Se pääsi Sundancen elokuvajuhlien kilpasarjaan ensimmäisenä suomalaisena pitkänä elokuvana. Elokuvan välittämä kuva nuorista tuntuu harvinaisen autenttiselta, perusteluissa sanotaan.

Kuraattori Veikko Halmetoja on tehnyt suomalaista kuvataidetta valtakunnallisesti tunnetuksi. Halmetojan kuratoimat taidenäyttelyt henkivät perustelujen mukaan laajaa sivistystä ja syvää leikkisyyttä.

Kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen on kehittänyt omanlaisensa ilmaisun, jossa ornamentaalinen ja monumentaalinen muoto kytkeytyvät sulavasti toisiinsa. Kaulasen veistotaiteella on vahva side pohjoiseen luontoon. Hän voitti Mauno Koiviston muistomerkin suunnittelukilpailun vuonna 2021.

Näyttelijä Kaija Pakarinen on jättänyt lähtemättömän jäljen suomalaiseen esittävään taiteeseen. Hänen sisäistetty, älykäs ja herkkä näyttelijäntyönsä jättää katsojaan voimakkaita tunnekokemuksia, perusteluissa todetaan.

Sanna Salmenkallio on laaja-alainen säveltäjä ja muusikko, joka on rikastuttanut suomalaista musiikki-, elokuva- ja teatteritaidetta. Hän on saanut neljä Jussi-palkintoa parhaasta musiikista. Salmenkallio on ollut myös synnyttämässä taiteellisia hankkeita, joiden sosiaalinen ulottuvuus on yhteiskunnallisesti merkittävä.

Lauluntekijä, kansantaiteilija Jaakko Teppo on tuonut musiikillaan ja hersyvillä lyriikoillaan iloa suomalaisten elämään yli kolmen vuosikymmenen ajan. Kuplettilaulajan suosio perustuu muun muassa tarkkanäköiseen yhteiskunnallisten asioiden peilaamiseen, persoonalliseen tarinankerrontaan sekä tarttuviin melodioihin, perusteluissa summataan.

Jyväskylässä vuosittain järjestettävä Yläkaupungin Yö on yksi Suomen pitkäikäisimmistä ja suurimmista kaupunkifestivaaleista. Tapahtumaa järjestävä samanniminen yhdistys on perustelujen mukaan onnistunut esimerkillisesti kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden edistämisessä.