Tuulivoimayhtiön toimitusjohtaja tyynnyttelee pelkoja pitkästä tyvenestä talvella: ”Aina on ollut jaksoja, että ei tuule”

Tuulisähkö on noussut merkittäväksi tekijäksi sähkömarkkinoilla. Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön käyttöönoton yskiessä talven toivesää on leuto ja tuulinen, mutta viime päivinä on povattu pitkääkin heikkotuulista jaksoa.

Moni tavallinen sähkönkäyttäjä seuraa nyt tuuliennusteita entistä suuremmalla mielenkiinnolla – tuulinen sää kun tietää huokeampaa sähkönhintaa.

Porissa pääkonttoriaan pitävällä Suomen Hyötytuulella on yhteensä 225 megawattia tuotantokapasiteettia tuulivoimalle. Tällä hetkellä se vastaa vajaata kymmentä prosenttia Suomen koko tuulituotannosta.

Tuotantojohtaja Leena Hacklin uskoo, että tänäkin talvena tuulia riittää vähintään kohtuullisesti. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Mäntyluodossa, Hyötytuulen valvomossa seurataan herkeämättä seitsemän tuulipuiston tuotantoa. Vallitsevia sääolosuhteita yritetään tulkita parhaan mukaan.

Tuotantojohtaja Leena Hacklinin mukaan tuulet ovat tänä vuonna olleet suotuisia.

– Tietysti on ollut joitain kuukausia, jolloin tuulisuus on ollut hieman keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Kaiken kaikkiaan tuulisuus on ollut ihan kohtuullinen ja myös voimaloiden käytettävyys hyvällä tasolla, Hacklin kuvailee kulunutta vuotta.

Syys–lokakuun ja vielä marraskuun alun tuotantomäärät olivat hyvällä tasolla, mutta viimeiset kolme viikkoa ovat olleet vähätuulisia. Se näkyy väistämättä pörssisähkön hinnassa.

Meteorologien kartoilla tuulet näyttävät heikoilta lähiviikkoinakin, mutta tuotantojohtaja Leena Hacklin tyynnyttelee, että tyypillisesti talvi on hyvää aikaa tuulivoiman tuotannolle. Ennusteiden lisäksi yhtiö tukeutuu arvioissaan pitkältä aikaväliltä kertyneisiin tuulitietoihin.

– Kyllä me edelleen odotamme, että tuulisuus talvella on ihan kohtuullisella tasolla, vakuuttaa Hacklin.

20 vuoden kokemuksella tammikuu on paras tuulikuu

Myös Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri odottaa hyvää tuulitalvea, jotta myllyt jauhaisivat sähköä valtakunnan verkkoon. Sinänsä hän ei kanna suurta huolta alkaneen talven tuulista.

– Aina on ollut jaksoja, että ei tuule. On todella epätodennäköistä, että olisi täysin tuuletonta. Tuulivoimatuotanto vaihtelee plus-miinus kymmenen prosentin luokkaa. Parhaat kuukaudet ovat aina olleet joulu-, tammi- ja helmikuu, joten emme näe isoa muutosta tulevan.

Leena Hacklin ja Toni Sulameri seuraavat Porin Mäntyluodossa tuulisähkön tuotantoa maalla ja merellä. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Sulameri huomauttaa, että spekuloida voidaan aina, mutta kukaan ei pysty sanomaan parin kuukauden päässä siintävistä tuulioloista mitään varmaa. Hän kuittaa historian osoittaneen, että tammikuu on 20 vuotta ollut paras kuukausi tuulisähkön tuotannolle. Todennäköisyydet ovat siis sen puolella.

Suomen Hyötytuulella on tuotantoa myös merellä. Olosuhteet ulapalla takaavat varmemman ja tasaisemman tuotannon kuin maalla, mikä hyödyttää ainakin energiayhtiötä.

– Markkinahinta vaihtelee tuulisuuden mukaan. Se on parempi, sillä merellä tuulee tasaisemmin silloinkin, kun muualla ei tuule. Tuulivoimayhtiön kannalta saamme merituulesta markkinoilta isomman hinnan kuin maatuulivoimasta, koska merellä tuulee hieman eri aikaan ja useammin kuin maalla.

Toki toimitusjohtaja Toni Sulameri ymmärtää, että nykytilanteessa kuluttajat eivät ole kovin hyväntuulisia, vaikka ovatkin säästötalkoisiin lähteneet ansiokkaasti mukaan.

– Eihän tilanne ole kuluttajan eikä Suomen kannalta hyvä, kun energian hinta on näin korkea.

Tuulitiedot ja sähköntuotantotehot seitsemästä tuulipuistosta ovat jatkuvassa seurannassa. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

