Suurin osa Suomesta on saanut lumipeitteen – näin lapset ottivat ilon irti lumesta

Päiväkoti Kuperkeikan pihalla Kouvolassa kuului keskiviikkona riemunkiljahduksia, kun lapset pääsivät telmimään lumessa.

Lunta tuprutti keskiviikkona suuressa osassa maata. Myös Kaakkois-Suomi sai kunnollisen lumipeitteen ensimmäistä kertaa tälle talvea.

Lumikerros peittää jo suurinta osaa Suomea. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta oli keskiviikkoaamuna lähes koko maassa.

Rosa Demir tietää kertoa, että lunta ei saa syödä, koska maha tulee muuten kipeäksi. Kuva: Antro Valo / Yle

Lumentulo yllätti kouvolalaisen Kuperkeikan päiväkodin väen, sillä pulkkia ja lasten lumikolia ei ollut vielä ehditty kaivaa varastosta esiin aamun ulkoiluun mennessä. Lapset osasivat kuitenkin ottaa ilon irti lumesta ilman talvilelujakin.

Ennen lumileikkejä lapset olivat päivän teeman mukaisesti värittäneet lumiukkoaiheisia värityskuvia.

2-vuotias Mimosa Rauhala sekä 4-vuotiaat Kalle Rauhala ja Rosa Demir olivat yksimielisiä siitä, että lumi on talven paras juttu. He kertoivat haaveilevansa mäenlaskusta. Sitä ennen he suostuivat kuitenkin näyttämään, miten lumienkeli tehdään.

Lunta kantautui ulkoilun jälkeen talvivaatteiden mukana päiväkodin eteiseen saakka. Kuva: Antro Valo / Yle

Tämän verran lunta oli keskiviikkoaamuna eri puolilla Suomea