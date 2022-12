Norja jakaa vankeustuomioita venäläisille droonimiehille – turvallisuuspoliisin mukaan kovat tuomiot ovat varoitus muille

Droonia laittomasti Norjassa lennättäneitä venäläisiä on tuomittu useiden kuukausien ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Oslon käräjäoikeus langetti neljä kuukautta ehdotonta vankeutta.

Tromssassa käräjäoikeus on puinut tällä viikolla kahta syytettä liittyen kuvauskoptereiksikin kutsuttuihin drooneihin.

50-vuotiasta venäläismiestä syytetään laittomasta droonin lennättämisestä Norjassa. Turvallisuuspoliisi PST vaatii miehelle kolme kuukautta ehdotonta vankeutta. Asiasta kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun) (siirryt ulkoiseen palveluun).

Norjan turvallisuuspoliisi pidätti miehen viime lokakuussa Tromssan lentokentällä, kun hän oli matkalla Huippuvuorille.

Poliisin tutkinnassa ilmeni, että mies oli kuvannut droonilla ilmasta Norjan Kirkkoniemen satamaa, telakkaa ja toistaiseksi suljettua rautakaivosta viime syksynä.

Mies on kertonut olevansa Venäjän ympäristö- ja ydinvoimaviranomaisen työntekijä ja olleensa matkalla Huippuvuorten Barentsburgiin tarkistamaan siellä olevaa venäläisten kaivostoimintaa.

Miehen mukaan droonin lennättämisessä Kirkkoniemessä oli kyse harrastuksesta.

Ehdoton vankeus on turvallisuuspoliisin mukaan tarpeen

Norjan yleisradion NRK:n mukaan syyttäjä ja turvallisuuspoliisi eivät epäile miestä vakoilusta tai tiedustelusta. Myöskään miehen työsuhteella Venäjän ympäristö- ja ydinvoimaviranomaiseen ei ole PST:n mukaan merkitystä asiassa.

NRK:n haastatteleman Norjan turvallisuuspoliisin juristin Kathrine Tonstadin mukaan poliisi katsoo miehen lennättäneen droonia ja kuvanneen harrastukseksi, eikä kyse ole muusta.

Vankeusrangaistusta vaaditaan ennalta estävistä syistä.

– Ehdoton vankeus on tarpeen, jotta vältetään tulevat tapaukset, joissa Venäjän kansalaiset lennättävät drooneja Norjassa, sanoo Tonstad NRK:n haastattelussa.

Norjan turvallisuuspoliisin PST:n edustajat droonikäräjillä Tromssassa 28.11.2022. Kuva: Knut Anders Finnset / NRK

Rajaviranomaiset päästivät miehen drooneineen Norjaan, mutta eivät kertoneet lentokiellosta

Syytetty on kertonut, että hänen saapuessaan Venäjältä Norjaan viranomaiset Storskogin raja-asemalla tarkistivat kaikki matkatavarat drooni mukaan lukien.

Viranomaiset eivät reagoineet matkatavaroissa olleeseen drooniin mitenkään, eivätkä valistaneet lentokiellosta. Syytetyn puolustusasianajajan mukaan mies ei siksi ole voinut tietää kiellosta.

Oikeudessa myös venäläismiljardöörin droonilennättely Huippuvuorilla

Käräjäoikeus käsittelee Tromssassa tällä viikolla syytettä myös Venäjän ja Britannian kaksoiskansalaisuuden omaavaa miljardööriä Andrei Jakuninia vastaan.

NRK:n mukaan Jakuninin väitetään olevan Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan venäläisen liikemiehen poika. Iltasanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan syytetyn isä Vladimir Jakunin on Venäjän rautateiden entinen pääjohtaja ja Putinin kaveri KGB:n ajoilta. The Guardianin mukaan hän on Yhdysvaltain ja Britannian pakotelistalla Putinin läheisenä liittolaisena.

Andrei Jakuninin syyte koskee kiellettyä droonin lennättämistä Norjalle kuuluvilla Huippuvuorilla. NRK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) käräjäoikeuden Jakunin kiinnostaa kansainvälistä mediaa, Tromssassa oikeudenkäyntiä ovat seuranneet New York Times ja Wall Street Journal.

Syyttäjä vaatii Jakuninille neljän kuukauden ehdotonta vankeustuomiota.

Puolustusasianajajien mukaan Jakunin on päästetty Norjaan Britannian kansalaisena. Jakunin purjehti Britannian lipun alla olevalla veneellä Huippuvuorille.

Puolustuksen mukaan lentokielto ei voi koskea Britannian tai Venäjän kansalaista, koska molemmat valtiot ovat osapuolia Huippuvuorten sopimuksessa.

Jos syyttäjien tulkinta lentokiellosta voittaa, se koskee myös Norjassa asuvia kuutta tuhatta venäjän ja Norjan kaksoiskansalaista, katsoo puolustus.

Puolustuksen mukaan Jakunin teki kateutta herättävän upean luontovideon Huippuvuorilta, josta syyttäjä vaatii nyt ankaraa rangaistusta. Syyttäjä näytti videon oikeudenkäynnissä ja sen voi katsoa NRK:n uutisjutusta. (siirryt toiseen palveluun)

Syyttäjän mukaan Britannian passilla ei ole asiassa merkitystä ja Venäjän kansalaisille asetettu lentokielto koskee myös Huippuvuoria.

Lentokielto asetettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Norja kielsi viime helmikuussa Venäjän kansalaisilta lentämisen Norjan ilmatilassa. Kielto asetettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Syksyn aikana Norjassa on pidätetty useita venäläisiä luvattomasta droonin lennättämisestä. Syytetyt ovat olleet jo toista kuukautta tutkintavankeudessa.

Ainakin kahdelle on ehditty antaa ehdoton vankeustuomio lentokiellon rikkomisesta.

Viime viikolla Hordalandin käräjäoikeus Etelä-Norjassa tuomitsi venäläismiehen 90 päivän ehdottomaan vankeuteen.

Kovin rangaistus tähän mennessä on langetettu tällä viikolla Oslon käräjäoikeudessa, joka antoi 120 päivää ehdotonta vankeutta viime syksynä eri puolilla Norjaa 47 droonilennätystä tehneelle venäläismiehelle.

Venäläiset droonimiehet ovat puolustautuneet sillä, etteivät ole tienneet lentokiellosta.

Venäjän ulkoministeriö on ilmaissut närkästyksensä tuomiosta Norjan suurlähettiläälle Moskovassa. Venäjän hallinnon mielestä kyse on russofobiasta.

Lue myös:

Lapin lennostolla droonihavaintoja jo pitkältä ajalta – “Eivätkä ne ainakaan vähenemään päin ole”, toteaa esikuntapäällikkö

Keskustele aiheesta 2.12. klo 23 saakka. Yle-tunnuksen pääset luomaan tästä.