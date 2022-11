Suomalaisalus M/S Meri tukki tärkeän Kielin kanavan Saksassa – toimitusjohtaja ei osaa vielä arvioida vahinkojen laajuutta

Kielin kanavan Saksassa tukkineen suomalaisaluksen omistaja MeriAura selvittää parhaillaan laivaturman vahinkoja.

Suomalaisalus ja sen kuljettama nostokurki törmäsi varhain keskiviikkoaamuna Saksassa Kielin kanavan rakenteisiin ja Holtenaun siltoihin. Saksan viranomaisten mukaan liikenne Holtenaun silloilla ja kanavassa on pitänyt turman takia keskeyttää. Kielin kanava yhdistää Pohjanmeren Itämereen ja on tärkeä kulkuväylä laivoille.

Turman syytä ei turkulaisen MeriAura-yhtiön toimitusjohtaja Bebbe Rosin vielä tiedä.

– Alus on ollut etenemässä kanavaan ja lasti on osunut laituriin. Tämä on aiheuttanut vahinkoa lastille ja alukselle. Siltojen ja kanavan rakennetta tarkastellaan, onko törmäyksessä tullut niihinkin vahinkoja.

M/S Merin miehistö säilyi vahingoittumatta turmassa.

– Alusta tarkastellaan parhaillaan, jotta vahinkojen laajuus selviää. Laiva on turvallisesti laituroituna Kielin kanavaan tällä hetkellä, Rosin kertoo.

Turman syy tullaan Saksassa tutkimaan.

– Meillä ei ole tämänhetkisten tietojen perusteella syytä epäillä miehistön toiminassa puutteita tai aluksen tekniikassa vikaa. Turmahetkellä aluksessa oli luotsaus päällä, kertoo Rosin.