Herätys: Brexit kriisiytti terveydenhuollon | Suomi avaruusohjelmaan | Neulanvaihdosta haetaan apua

Aamun pääuutiset:

Britannian terveydenhuolto kriisissä: Brexit karkotti lääkärit, syöpätarkastukset jäivät korona-aikana tekemättä ja nyt hoitajat lakkoilevat

Tänään poistuu rekisteristä yli 1,5 miljoonaa maksuhäiriömerkintää

Suomi mukaan miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmaan – asiantuntija kertoo, ettei oman astronautin saaminen ole tavoitteena

Päivä neulanvaihtopisteellä – narkomaanit kertovat käyttöhuoneista ja matalan kynnyksen avun tärkeydestä

Joulukuu alkaa kylmenevissä merkeissä

Kuva: Yle

Torstaina lumisateita tulee maan pohjoisosassa. Suurimmat lumikertymät painottuvat Etelä-Lappiin, jossa lunta voi tulla paikoin jopa kymmenen senttimetriä. Muualla sää on pääosin poutainen ja pilvinen. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sateiden seassa tulee paikoin jäätävää tihkua. Pakkasta on 0–5 astetta, etelärannikolla lämpötila on hieman plussan puolella.

