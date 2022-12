Näin hiihtokeskusalan torstaina alkanut lakko vaikuttaa laskettelukeskuksiin ympäri Suomen

Rukalla työntekijöille on tarjottu lakon ajaksi palkankorotusta. Rukakeskus Oy:n pääluottamusmies Kimmo Nevanperän mielestä se on vaikeuttanut tilannetta entisestään.

Tänään kello 16 alkanut hiihtokeskusalan lakko toteutuu yhteensä kuudessa laskettelukeskuksessa: Rukalla, Pyhätunturilla, Levillä, Vuokatissa, Tahkolla ja Ylläksellä. Palvelualojen ammattiliiton (PAM) ilmoittama kaksipäiväinen lakko päättyy lauantaina 3. joulukuuta keskiyöllä.

Kerromme tässä jutussa, millä tavalla työnseisaus vaikuttaa eri laskettelukeskuksissa.

Lakko hidastaa rinteiden lumetusta Tahkolla

Lakon piirissä on parikymmentä Tahkon laskettelukeskuksen työntekijää, ja lakon ajan toimintaa pyöritetään esihenkilöiden voimin. Tahkon rinteiden avaamiseen tähdätään 9. joulukuuta eli ensi viikon perjantaina.

Tahko Mountainin liiketoimintajohtaja Pasi Martikainen kertoo, että lakko hidastaa rinteiden lumetusta ja avauspäivänä rinteitä todennäköisesti avataan aiottua vähemmän.

– Lakko vaikuttaa rinteiden avaukseen. Emme saa niin monta rinnettä auki avauspäivään mennessä, kuin mitä olisimme ehtineet lumettaa ilman lakkoa, Martikainen sanoo.

Tahkon työntekijöiden luottamushenkilön Anne Bergströmin mukaan nykyaikana on yleistä, että palvelualoilla maksetaan minimipalkkaa. Elinkustannusten noustessa minimipalkalla toimeentuleminen on kuitenkin monille hankalaa.

– Meilläkin on muutamia työntekijöitä, jotka käyvät töissä pidemmän matkan takaa. On jo tullut palautetta, että näinkö tässä voi käydä töissä, kun ei ole vara tankata, Bergström sanoo.

Vuokatissa rinteiden avaaminen siirtyy sunnuntaille

Vuokatinrinteiden avaaminen venyy työnseisauksen vuoksi parilla päivällä, ja kausi aloitetaan tulevana sunnuntaina. Alun perin rinnekauden piti alkaa Vuokatissa perjantaina 2. joulukuuta.

Lauri Suutarinen Huippupaikat Oy:n toimitusjohtaja on harmissaan lakon ajankohdasta, sillä tuleva viikonloppu on ollut perinteisesti tärkeä kauden avauksen kannalta. Hänen mielestään ajankohdalla on tahallisesti yritetty tehdä hallaa yrittäjälle ja asiakkaille.

– No hyvinhän se on tarkkaan ajoitettu ja suunniteltu, ettei se sillä tavalla yllätä. Ehkä jos lakkotilannetta ja neuvotteluita miettii, niin harmittaa se tilanne ettei työntekijäpuolelta olla oltu edes halukkaita löytämään niitä ratkaisuja.

Simo Suopanki odottaa Vuokatinrinteiden avaamista malttamattomana. Kuva: Tanja Heikkonen

Yrittäjien lisäksi kauden avaamisen viivästyminen harmittaa myös monia asiakkaita. Simo Suopanki vetää Soul Vuokatti -nimistä lumilautailu ja freeski-seuraa ja odottaa jo malttamattomana rinteisiin pääsyä. Suopanki pyrkii viettämään rinteessä noin 150 päivää vuodessa, joten parinkin päivän viivästys harmittaa.

– Täytyy sitoa itsensä kiinni vielä pariksi päiväksi. Uskon että moni jakaa minun ajatukset siitä, että kun on syksyn mittaan seurannut vaikka somesta kuinka keskukset ovat pikkuhiljaa auenneet, niin kyllä tuntuu, että mäkeen pitäisi päästä jo, hän sanoo.

Rukalla työntekijöitä houkuteltu korotetulla palkalla töihin lakon ajaksi

Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen myöntää, että lakko aiheuttaa tappioita, vaikka toiminta saadaankin kohtuullisesti turvattua sen aikana. Lakon tuoma henkilöstövajaus vaikuttaa vuokraamojen aukioloaikoihin ja osaa hisseistä pyöritetään esihenkilöiden turvin.

Hiihtokeskuslakko alkaa tänään – Rukalla ainakin kolme hissiä ja kaksi vuokraamoa auki

– Matkaanlähtijät tekevät kotona päätöksiä, että uskaltavatko lähteä reissuun ja onko palveluita saatavilla. Esimerkiksi majoitusvarauksista on tullut jonkin verran peruutuksia, sanoo Parviainen.

Työnantaja on tarjonnut lakon aikana töihin tuleville lisää palkkaa, ja Rukakeskus Oy:n pääluottamusmies Kimmo Nevanperän mielestä se on hankaloittanut tilannetta lisää. Hänen mukaansa luvassa voi olla mielenilmaisuja työntekijöiden puolesta.

– Paikallisjohto lähti vähän likaisin korttipakoin liikenteeseen ja tämä on kiristänyt tilannetta tunturissa entisestään.

Pyhätunturilla hissejä pyöritetään esihenkilöiden voimin

Pyhätunturilla lakon piirissä ovat hissit ja välinevuokraamot. Hissit ovat avoinna esihenkilövoimin lakon ajan mahdollisimman normaalisti, kerrotaan Pyhän verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Hissejä on avoinna torstaina kello 10–16, perjantaina 10–17 ja lauantaina 10–18. Perjantain iltamäki perutaan lakon vuoksi, ja lisäksi Pohjoisrinteiden avaus siirretään sunnuntaille.

Ravintolat, hotellit, kaupat ja muut palvelut ovat kuitenkin avoinna normaalisti.

Ylläksellä Ylläsjärven puoleiset hissit ovat kiinni lakon ajan

Ylläksellä työnseisaus vaikuttaa Ylläsjärven rinnepalveluihin, mutta hiihtokeskuksen Äkäslompolon puoleista osaa lakko ei koske. Ylläsjärvellä hissit sulkeutuvat torstaina kello 16.

– Ne ovat kiinni myös perjantaina ja lauantaina jos työntekijöitä ei tule töihin, sanoo Ylläs Ski Resort Ylläsjärven toimitusjohtaja Mikko Virranniemi.

Virranniemen mukaan Ylläsjärven puoleisia hiihtohissejä lukuun ottamatta muut Ylläksen alueen palvelut toimivat normaalisti. Talvikauden avajaisia vietetään Ylläksellä viikonvaihteessa lakosta huolimatta.

Levillä avataan lauantaina uusi tuolihissi lakosta huolimatta

Levin laskettelukeskuksen palvelut ovat lakon ajan avoinna rajoitetusti. Hisseistä avoinna ovat eturinteiden tuolihissi sekä mattohissi. Lippuja voi ostaa vain verkosta ja automaateista. Vuokraamo, myymälä ja hiihtokoulu ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaan, mutta pienemmällä henkilöstömäärällä.

Levi Ski Resortsin toimitusjohtaja Jouni Palosaari toivoi lakkouhkan tultua, että sopimukseen olisi päästy ennen tulevaa viikonloppua.

– [Itsenäisyyspäivä] Viikonloppuhan on ensimmäisiä hyviä sesonkiviikkoja yleisesti ottaen täällä pohjoisessa. Onhan se aina isku. Tällä hetkellä, meitä on tässä jo niin monta talvea lyöty raskaasti, että ei tarvitsisi enää uusia iskuja. Nyt pitäisi vain yhteisellä rintamalla mennä eteenpäin ja tehdä hyvä talvi tästä, että kaikki pääsisivät jalkeille.

Uuden tuolihissin avajaisia vietetään Levillä kuitenkin suunnitellusti lauantaina. Palvelut ovat sunnuntaista eteenpäin auki normaalisti.

Aiheesta voi keskustella Yle Tunnuksella perjantaihin 2. joulukuuta kello 23 asti.