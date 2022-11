EU-komissiolta historiallinen esitys: Unkarin tukimiljardit uhkaavat nyt todella valua sormien läpi

Euroopan unionin komissio teki keskiviikkona historiallisen esityksen (siirryt toiseen palveluun) Unkarin EU-tukien jäädyttämisestä.

Syynä ovat maan oikeusvaltiorikkomukset. Komission mielestä on riski, että EU:n maksamaa rahaa käytettäisiin Unkarissa väärin.

Komissio haluaa pidättää Unkarilta 7,5 miljardia euroa, joka on noin kolmannes Unkarin koheesiorahoista. Koheesiorahasto on tarkoitettu valtioille, joiden bruttokansantulo asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Tämän lisäksi komissio ehdottaa tiukkaa linjaa Unkarin elvytyssuunnitelmaan. Esityksen mukaan Unkari voisi saada vajaan kuuden miljardin suuruiset elpymisrahansa vain, jos se tekee EU:n vaatimat oikeusvaltiouudistukset.

Unkarin pitäisi muun muassa vahvistaa maansa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja korruption torjuntaa. Unkari on ainoa maa, joka ei ole vielä saanut rahaa koronapandemian vuoksi perustetusta elpymisvälineestä.

Suomalaismeppi ei usko esityksen kaatumiseen

Vaikka komission ehdotus on historiallinen, se ei välttämättä mene läpi sellaisenaan. Ehdotukset siirtyvät seuraavaksi EU:n jäsenmaille, joiden pitää hyväksyä ne määräenemmistöllä.

Päätöksiä voidaan tehdä jo ensi tiistain ministerikokouksessa tai viimeistään sitä seuraavilla viikoilla.

Päätös on tuskin läpihuutojuttu, sillä Unkarin toimintatapa EU:ssa on usein ollut riitaisa. Unkari voi pyrkiä aiheuttamaan seurauksia, mikäli EU-maat haluavat jäädyttää maan rahoja.

Yksi mahdollinen kiristyksen paikka on Ukrainalle kaavailtu 18 miljardin euron lainapaketti, joka jäsenmaiden pitää hyväksyä yksimielisesti.

Kokoomuksen europarlamenteerikko Petri Sarvamaa on ollut oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelijana Euroopan parlamentissa ja seurannut kommission ponnisteluja lähietäisyydeltä.

Kokoomuksen europarlamenteerikko Petri Sarvamaa uskoo, etteivät jäsenmaat vastusta komission linjaa. Kuva: © European Union 2018 - Source : EP

Sarvamaa sanoo STT:lle, että kovin moni ei uskonut alkumetreillä, että ehdollisuusmekanismista voisi tulla mitään. Mekanismi mahdollistaa rahojen jäädyttämisen, sillä se antaa EU:lle oikeuden katkaista rahoitus sellaisilta jäsenmailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta.

Sarvamaa kuitenkin katsoo, että komission keskiviikon linjauksen jälkeen Unkarille kaavailtujen rahojen jäädyttämistä olisi hankalaa kaataa joulukuussa jäsenmaiden ministereistä koostuvassa neuvostossa.

– Nähtäväksi jää, mikä on Suomen linja asiassa. Oma arvioni on, että riittävää vastustusta Unkarin EU-varojen jäädyttämiselle ei jäsenmaiden keskuudessa ole, eli neuvosto tulee seuraamaan komission linjaa, Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Mitä EU:n pitäisi tehdä Unkarin tukirahoille? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.