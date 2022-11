Miten puolueet rakentaisivat hyvää Suomea?

Kuusi suurinta puoluetta vastaa tähän ja moniin muihin kysymyksiin keskiviikkona Elinkeinoelämän keskusliiton järjestämässä vaalitentissä.

Ennen tentin alkua EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoo liiton tavoitteista ensi hallituskaudelle.

Eduskuntavaaleihin on neljä kuukautta aikaa, ja politiikan vauhti kiihtyy

Tentti käydään kuumentuneessa ilmapiirissä.

Eduskuntavaaleihin on neljä kuukautta, ja hallituskauden loppua kohden hallitus on riidellyt julkisesti jo moneen otteeseen muun muassa luonnonsuojelulaista ja saamelaiskäräjälaista. Lisäksi oppositio on heittänyt löylyä kiukaalle useilla välikysymyksillä.

Ylen viimeisimmän kannatusmittauksen mukaan suurimpia puolueita olivat kokoomus, SDP ja perussuomalaiset. Myös EK:n Taloustutkimuksella marraskuun loppupuolella (25.–29.11.) teettämän kyselyn mukaan porvarihallitus saa suomalaisilta suurimman kannatuksen.

Elinkeinoelämän keskusliiton puoluejohtajatenttiin osallistuvat keskustan Annika Saarikko, kokoomuksen Petteri Orpo, perussuomalaisten Riikka Purra, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm, vasemmistoliiton Li Andersson ja vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanne.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo perui osallistumisensa tänään.

Tentin juontaa Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.