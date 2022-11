Odotettu ohitustie avattiin liikenteelle keskiviikkona – paikallisten pelkona on, että Hämeenkyrön keskusta hiljenee

Noin kymmenen kilometrin mittainen Hämeenkyrönväylä ohittaa Hämeenkyrön nykyisen keskustan. Uusi ohitustie on nelikaistainen, ja siinä on keskikaide. Tie avautui liikenteelle keskiviikkona.

Vanha tie on ollut hankala erityisesti raskaalle liikenteelle. Uusi väylä on ollut maastokäytävänä kartoissa näkyvissä 1960-luvulta lähtien.

Hämeenkyrön uusi ohitustie valtatie 3:lla avautui liikenteelle keskiviikkona puoliltapäivin. Uuden tien avaaminen keräsi hämeenkyröläisiä sillalle katsomaan, kun ensimmäiset autot sujahtivat uutta väylää pitkin. Olihan tätä päivää odotettu jo 60-luvulta lähtien.

Hämeenkyröläinen Juha Lehtimäki otti väylän avautuessa videokuvaa ja sai väylällä ajaneen ensimmäisen auton napattua kuviin.

– Onhan tämä tietysti ainutlaatuinen hetki täällä. Katsotaan nyt, mitä tästä sitten seuraa.

Juha Lehtimäki oli kännykän kanssa valmiina, kun ensimmäinen auto sujahti uutta väylää pitkin. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Lehtimäki kertoi käyvänsä Nokian suunnalla töissä. Varsinaisesti uusi ohitustie ei hänen työmatkaansa nopeuta kuin minuutin tai kaksi.

– Mutta onhan se tietysti hyvä ajaa kunnon teitä pitkin.

Hän arvelee, että Hämeenkyrön keskustan palvelut tulevat ohitustien myötä odennäköisesti vähenemään.

– Kyllä se minun mielestä on ihan aiheellinen pelko. En osaa sanoa, että miksi ihmiset pysähtyisivät juuri Hämeenkyrössä, Lehtimäki pohtii.

Palvelujen kohtaloa pohti myös Ari Mäki. Hänkin kertoo olevansa huolissaan siitä, etteiväthän autot jatkossa vain porhalla pelkästään Hämeenkyrön keskustan ohi.

– Onhan tässä hyvät kiertoliittymät, että on helppo poiketa kauppoihin.

Hämeenkyröläinen Ari Mäki on huolissaan siitä, miten Hämeenkyrön keskustan palveluille käy. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Toisaalta vanha kolmostie rauhoittuu nyt paikallisten käyttämäksi tieksi. Se on Mäen mielestä vain hyvä asia.

Ari Mäki kertoi ajaneensa vanhaa tietä pitkin töihin jo 40 vuotta. Hän saapui paikalle katsomaan historiallista hetkeä ja ensimmäistä autoa.

– Tässä kun tulee muutenkin lenkkeiltyä ja käveltyä, niin onhan se hieno nähdä, kun tämä aukeaa vihdoin ja viimein kokonaan.

”Aina sitä tien avaamista vähän jännittää”

Liikenne alkoi soljua tien avajaisseminaarin jälkeen sujuvasti molempiin suuntiin. Avaaminen sujui suunnitellusti.

– Aina sitä tien avaamista vähän jännittää, mutta hieno päivä sinänsä nyt, kun tie on auki viimeinkin, sanoo Destian työpäällikkö Topi Tapaninen.

Tie on käytännössä ollut valmiina jo muutamien viikkojen ajan. Liikenteen sujuvuutta on pyritty testiajoilla kokeilemaan etukäteen.

Destian työpäällikkö Topi Tapaninen oli tyytyväinen, että avajaisissa kaikki sujui suunnitellusti. Kuva: Matias Väänänen / Yle

– Onhan tätä ajeltu moneen kertaan tässä työn aikana ja koetettu katsoa sieltä kriittisiä paikkoja, liikenteenohjauslaitteita sun muita, mitkä siellä pistää silmään, Tapaninen sanoo.

Kymmenen kilometrin pituinen Hämeenkyrönväylä parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen sujuvuutta valtatiellä. Uusi väylä on ollut maastokäytävänä kartoissa näkyvissä jo 1960-luvulta lähtien.

– Me destialaiset ajattelimme mennä tämän kunniaksi avajaispizzoille paikalliseen ravintolaan, Tapaninen kertoo.

Hämeenkyrönväylä helpottaa erityisesti rekkaliikennettä kolmostiellä Tampereen ja Vaasan välillä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Nelikaistainen väylä valmistui etuajassa

Hämeenkyrönväylän rakentaminen alkoi kesällä 2020. Kustannusarvio on runsaat 65 miljoonaa. Tie valmistui useita kuukausia etuajassa.

Uusi väylä on nelikaistainen, ja siinä on keskikaide. Nopeusrajoitus on nykyistä korkeampi.

Katso videolta, miten väylää esiteltiin heinäkuussa 2022. Toimittajana on Katri Tapola.

