Pelé oli jalkapallon ensimmäinen supertähti, joka toteutti 9-vuotiaana isälleen antamansa lupauksen – legenda inhosi maailmankuulua lempinimeään

Kuva: Ullstein Bild / All Over Press

Jalkapallolegenda Pelé on kuollut. Kuvassa hän juhlii maailmanmestaruutta fanien hartioilla Mexico Cityssä 1970.

Yksi kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista, brasilialainen Pelé, on kuollut 82-vuotiaana. Pelé, koko nimeltään Edson Arantes do Nascimento, sairasti paksusuolensyöpää.

Edesmennyttä brasilialaislegendaa on tituleerattu maailman kaikkien aikojen parhaaksi jalkapalloilijaksi vuosikymmeniä, jo peliuransa ajalta saakka. Jalkapallohistorian ainoa kolminkertainen maailmanmestari teki urallaan 1283 maalia 1363 ottelussa, kaivertaen taidoillaan nimensä ikuisesti kaikkien aikojen suurimpien joukkoon.

Lempinimen ”O Rei” (suomeksi ”Kuningas”) jo uransa aikana saanut Pelé oli lajinsa ensimmäinen todellinen kansainvälinen supertähti ja yksi koko 1900-luvun tunnetuimmista urheilijoista.

Molempijalkainen, pallon kanssa taitava, työteliäs ja monipuolinen hyökkääjä ihastutti aikalaisiaan aina Ruotsissa vuonna 1958 pelatuista MM-kisoista saakka. Nuo kisat tekivät 17-vuotiaasta Peléstä tähden. Nuorukainen oli turnauksen toiseksi paras maalintekijä ja johdatti maansa ensimmäiseen maailmanmestaruuteen.

Pelé-nimi syntyi koulukaverien kiusantekona

Thomas Edisonin mukaan nimensä saanut Edson tunnettiin lapsuudessa perheen kesken Dicona.

Edsonin kutsumanimi muuttui Peléksi kouluvuosina, kun tämä yritti lausua suosikkipelaajansa, Vasco da Gaman maalivahti Bilen, nimeä. Väärinlausumisen myötä luokkatoverien suussa syntyi uusi nimi. Pelé itse kertoi inhonneensa lempinimeään ja lyöneensä sen keksinyttä koulukaveriaan.

– Vuosien varrella olen oppinut elämään niin, että sydämessäni olen kaksi ihmistä. Toinen on Edson, joka olen perheeni ja ystävieni kanssa. Toinen on Pelé. En itse koskaan halunnut sellaista lempinimeä. Pelé kuulostaa portugaliksi pikkulapsen puheelta, legenda itse kertoi nimestään BBC:lle vuonna 2006.

Nuori Pelé Santosin paidassa vuonna 1965. Kuva: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Pelén lapsuudesta on noussut usein esiin myös tarina vuodelta 1950.

Tuolloin 9-vuotias Pelé oli nähnyt isänsä Dondinhon itkevän Brasilian hävittyä kuuluisassa MM-finaalissa yllättäen Uruguaylle. Lapsi oli mennyt lohduttamaan isäänsä ja sanonut, että hän voittaa vielä maailmanmestaruuden Brasilialle. Niin hän myös teki.

Kuuden vuoden kuluttua tuosta hetkestä 15-vuotias Pelé teki debyyttinsä Brasilian pääsarjassa Santosin paidassa Corinthiansia vastaan.

Interin omistaja pakotettiin repimään pelaajasopimus

Brasilialaisten suurimman sankarin suuri tarina rakentui jo nuoresta lähtien. Menestys maajoukkueessa sai Euroopan suurseuratkin kiinnostumaan. Huolimatta esimerkiksi Real Madridin, Juventuksen ja Manchester Unitedin kosiskeluista, Pelé halusi jatkaa Santosissa.

Inter Milan sai jopa Pelén allekirjoittamaan alustavan pelaajasopimuksen, mutta Santosin johtoporras pakotti faniensa hurjistuneen reaktion vuoksi Interin omistajan Angelo Morattin repimään sen.

Pelén uran suurimmiksi kisoiksi nousivat vuoden 1970 MM-kisat Meksikossa. Kun maailman kuuluisimman jalkapalloilijan aiemmat kisat 1966 Englannissa olivat menneet vastustajien brutaalin kohtelun ja Brasilian oman epäonnistumisen kautta mönkään, oli hänellä vain voitettavaa. Pelé johdattikin Brasilian kolmanteen MM-kultaan ja valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

”Jokaisen pelaajan suurin tavoite pitäisi olla pelata kaunista jalkapalloa”, Pelé totesi jalkapallofilosofisesti elämäkerrassaan. Kuva: AOP

Finaali oli Pelén näytöstä. Supertähti viimeisteli yhden ja syötti kaksi maalia, kun Brasilia kaatoi loppuottelussa Italian maalein 4–1.

– Sanoin itselleni, että hän olisi lihaa ja luita kuten me kaikki muutkin. Olin väärässä, Pelén vartijaksi finaalissa käsketty italialainen Tarcisio Burgnich kertoi kisojen jälkeen.

Voit kuunnella alla olevalta Elävän arkiston -klipiltä huippuhetkiä Brasilian ja Italian MM-finaalista Ylen tv-selostuksesta taltioituna.

Jalkapallon suurlähettiläs

Pelén vaikuttavuutta jalkapallokentällä lisäsi myös hänen toimintansa sen ulkopuolella. Brasilialaistähti tunnettiin herrasmiehenä ja karismaattisena johtajatyyppinä. Tämä näkyi myös uran jälkeen: Pelé oli esimerkiksi pitkäaikainen Unescon hyvän tahdon lähettiläs ja toimi Brasilian urheiluministerinä vuodesta 1995 vuoteen 1998 saakka. Varsinki lähettilästyö oli hänelle erittäin tärkeää, minkä vuoksi hän omisti sille hyvin paljon aikaansa.

Pelé oli myös ensimmäisten supertähtien joukossa kasvattamassa Yhdysvaltojen jalkapalloa. Brasilialaistähti pelasi uransa viimeiset kaksi kautta NASL-liigassa, New York Cosmosin riveissä.

Pelé siirtyi pelaamaan uransa viimeiset kaudet New Yorkissa. Kuva: AOP

Vaikka Pelén julkikuva olikin hyvin herrasmiesmäinen, olivat hänen kommenttinsa itsestään hyvinkin ylistäviä. Hän myös usein puhui itsestään kolmannessa persoonassa.

– Antakaa anteeksi tämä vaatimattomuuden puutteeni, mutta en ole koskaan nähnyt yhtä hyvää pelaajaa kuin Pelé vuonna 1970, legenda muun muassa sanoi espanjalaislehti Marcan haastattelussa vuonna 2015.

Vuosikymmenien ajan jalkapallomaailma on käynyt keskustelua, kuka on kaikkien aikojen suurin jalkapalloilija. Useimmiten keskustelu on rajautunut kahteen pelaajaan, Peléen ja Argentiinan suureen tähteen Diego Maradonaan.

Pelé ja Diego Maradona vuonna 1987. Kuva: EPA-EFE-EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI

Pelé itse ei kuitenkaan pitänyt kumpaakaan heistä suurimpana, vaikka itseään usein ylistikin.

– Ihmiset kiistelevät usein, kumpi meistä on paras. Minun mielestäni kaikkien aikojen paras on Alfredo di Stefano, Pelé kertoi toimittajille vuonna 2009 Madridissa.

Paljon edesmenneestä jalkapallon kuninkaasta kertoo lopulta se, että kun di Stefanolta kysyttiin vuonna 2012, kuka oli kautta aikain paras jalkapalloilija, oli hänellä vain yksi vastaus.

– Paras koskaan? Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo ovat mahtavia pelaajia upeilla ominaisuuksilla, mutta Pelé oli heitä selvästi parempi.

Viimeisinä päivinään Pelé ehti nähdä vielä yhden MM-finaalin ja onnitteli henkilökohtaisesti Argentiinaa ja erityisesti Messiä MM-kullasta Instagram-tilillään (siirryt toiseen palveluun). Hän muisti myös Maradonaa, sillä teksti päättyi sanoihin ”nyt Diego varmasti hymyilee”.

Nyt Pelé on liittynyt Diegon seuraan hymyilemään tuonpuoleisen pelikentille.