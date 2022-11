Tornionlaakson sähkö muistaa asiakkaitaan mieluisalla joululahjalla – yhtiö ei peri joulukuun siirtomaksuja

Tornionlaakson sähkön tytäryhtiö TLS Verkko Oy ei laskuta asiakkailtaan sähkön siirtomaksuja joulukuulta. Lasku siis jää tulematta tammikuussa.

– Kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoitti, että se ei peri siirtomaksuja joulukuulta, joten päätimme siirtää tämän edun asiakkaille, TLS Verkko oy:n toimitusjohtaja Timo Virikko sanoo.

Useat sähkön siirtoyhtiöt ovat ilmoittaneet, että ne jättävät perimättä joulukuun sähkön verkkopalvelun perusmaksun, joka on yleensä pieni osa siirtomaksua.

Tulevan talven mahdolliset sähkön saatavuusongelmat ja epävarmuus ovat aiheuttaneet sähkön myyntihintojen rajun nousun. Virikko kertoo, että perusperheelle, jolla on sähkölämmitteinen talo, etu voi olla jopa noin 200 euroa.

– Sähköä on kuitenkin hyvä säästää, sillä ostohinta on asiakkaalle edelleen korkea ja lasku voi olla suuri.

TLS Verkko Oy on sähkön siirtoyhtiö, joka ei myy sähköä. Sähkönkulutus on korkeimmillaan kotitalouksissa ja yrityksissä joulukuussa, jolloin se on 10 prosenttia tai jopa enemmän koko vuoden kulutuksesta.

– Meillä siirtolaskutus asiakkaille on joulukuussa tavallisesti 1,5–1,7 miljoonaa euroa. Asiakkaita on noin 16 500, Virikko kertoo.

Tornionlaakson sähkö toimii länsirajalla Keminmaan ja Kolarin välisellä alueella.

