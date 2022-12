VR suuntaa katseensa Turun ja Oulun mahdolliseen lähijunaliikenteeseen – keskusteluja käyty jo Varsinais-Suomen kuntien kanssa

VR kertoi alkuviikolla junahankintansa yhteydessä, että sen on mahdollista laajentaa lähijunaliikennettä tulevaisuudessa Turun ja Oulun seudulla.

VR on käynyt keskusteluja mahdollisesta lähijunaliikenteestä Varsinais-Suomessa maakunnan kuntien kanssa.

VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukaisen mukaan keskusteluissa on todettu, että alkuvaiheessa alueella olisi mahdollisuus lisävuoroihin nykyisillä pysähdyspaikoilla. Tähän olisi Hannukaisen mukaan valmius nopeastikin.

– Silloin ei tarvittaisi uusia matkustajalaitureita tai raiteisiin liittyviä investointeja, kuten Turusta Loimaalle. Osin se onnistuisi nykyisin jo liikenteessä olevalla kalustollakin. Tämä olisi mahdollista myös esimerkiksi Turusta Raisioon ja Naantaliinkin, Hannukainen sanoo.

VR kertoi tällä viikolla hankkivansa 20 uutta junaa Helsingin lähijunaliikenteeseen. Samassa yhteydessä VR kertoi, että nyt tehtävän hankinnan lisäksi sopimukseen sisältyy 50 junan hankintaoptio. VR:n mukaan optiolla mahdollisesti hankittavia lisäjunia voitaisiin käyttää lähijunaliikenteen laajentamiseen esimerkiksi Turun ja Oulun alueilla, sekä Helsingin ja Hangon välillä.

VR ei ole aiemmin kertonut näin suoraan pohtivansa lähijunaliikenteeseen mukaan lähtemistä Varsinais-Suomessa. Aikaisemmin esimerkiksi vihreiden kansanedustajat ovat ehdottaneet lähijunaliikennettä Varsinais-Suomeen.

Turun seudun lähijunaliikennettä on valmistellut myös yksityinen Suomen Lähijunat Oy, joka kunnostaa parhaillaan VR:n vanhoja sähkömoottorijunia lähiliikennekäyttöön. Yhtiö on kertonut suunnittelevansa lähijunaliikennettä aluksi Uudenkaupungin suuntaan, kunhan rata mahdollistaa sen.

Turku olisi VR:lle houkutteleva

Kuntien kanssa on keskusteltu myös pidemmälle menevistä lähijunasuunnitelmista, johon tarvittaisiin jo uutta kalustoa. Turku olisi Hannukaisen mukaan siinä mielessä Oulua hieman houkuttelevampi vaihtoehto, että kaupungista lähtee raiteita useampaan, lähijunien kannalta kiinnostavaan suuntaan: Saloon, Uuteenkaupunkiin, Loimaalle ja Naantaliin.

Vaikka Turun seudulla perusedellytykset lähijunaliikenteelle ovat olemassa, ei ratainfra vielä ole valmis säännölliselle liikenteelle.

– Matkustajalaitureita ei ole sopivilla pysähdyspaikoilla. Riippuen siitä, miten tiheää liikennettä halutaan, se voi vaatia myös lisää raiteita tai kohtauspaikkoja radalle. Hannukainen sanoo.

Infrainvestointien lisäksi lähijunaliikenteen aloittaminen Turussa tarvitsisi Hannukaisen mukaan myös yhteiskunnan tukea.

– Lähijunaliikenne on aina osin yhteiskunnan rahoittamaa, niin Helsingissä kuin muualla Euroopassa. Näin se olisi myös Turussa ja Oulussa, hän toteaa.

Föli voisi olla liikenteen tilaaja

Hannukaisen mukaan yksi mahdollisuus lähijunaliikenteen aloittamiseen Turun seudulla olisi se, että Turun seudun joukkoliikenne Föli olisi lähijunapalveluiden tilaajana. Tässä esteenä on kuitenkin nykyinen lainsäädäntö, jossa Helsingin seudun liikenteellä, HSL:llä on erityisasema.

– HSL:llä on lain mukaan oikeus tilata suoraan junaliikennettä. Heillä on kalustoyhtiö, jonka kalustolla HSL kilpailuttaa liikenteen. Föli ei ole samalla tavalla toimivaltainen viranomainen junaliikenteen hankkimiseen, vaan se on liikenne- ja viestintäministeriö Turun alueella, Hannukainen sanoo.

Hannukaisen mukaan VR kannattaa lakimuutosta, joka mahdollistaisi Fölille junaliikenteen tilaamisen.

– Esimerkiksi Tampereen alueella on päästy ratkaisuun nykylain puitteissa ja siellä on sekä liikenne- ja viestintäministeriön tilaamaa liikennettä että kuntien lisärahoitussopimuksella vuoroja, hän sanoo.

