Fleetwood Macin laulaja-lauluntekijä Christine McVie on kuollut

McVie kirjoitti yhtyeen kuuluisimpiin lukeutuneita kappaleita, kuten Little Lies ja Everywhere. McVie liittyi legendaarisen yhtyeen riveihin muutama vuosi sen perustamisen jälkeen.

Yhdysvaltalais-britannialaisen rockyhtye Fleetwood Macin laulaja-lauluntekijä ja kosketinsoittaja Christine McVie on kuollut 79-vuotiaana. Soolourallaankin menestynyt artisti kuoli keskiviikkona lyhyen sairauden myötä. McVien kuolemasta ilmoitti hänen perheensä.

McVie liittyi legendaarisen yhtyeen riveihin muutama vuosi sen jälkeen, kun yhtye perustettiin vuonna 1967. Hän kirjoitti joitain Fleetwood Macin kuuluisimmista kappaleista, kuten Little Lies, Everywhere ja Songbird.

– Ei ole sanoja kuvailemaan Christine McVien kuoleman vuoksi kokemaamme surua. Hän oli totisesti ainutlaatuinen, erityinen ja mittaamattoman lahjakas, yhtye sanoi Twitterissä julkaistussa lausunnossa.

– Hän oli paras muusikko, jonka kukaan voisi saada bändiinsä, ja paras ystävä, joka kellään voisi olla elämässään. Me olimme niin onnekkaita, että saimme elämän hänen kanssaan.

McVie jätti yhtyeen kahdesti

Christine McVie jätti yhtyeen vuonna 1998, mutta palasi 16 vuotta myöhemmin toviksi yhtyeen riveihin.

Vuonna 2017 McVie paljasti Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Desert Island Discs -radio-ohjelmassa, että yhtyeestä jälleen lähdettyään hän oli vetäytynyt ympäröivästä maailmasta ja hänelle oli kehittynyt aukean paikan kammo. Hän oli uuden lähtönsä aikoihin myös muuttanut Yhdysvaltain Kaliforniasta Britanniaan Kentiin.

Fleetwood Macin Christine McVie (vas.) ja Stevie Nicks lauloivat yhdessä Wembleyn stadionilla 1980. Kuva: Andre Csillag/Shutterstock/All Over Press

Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 1998 päässyt, Grammyjakin voittanut yhtye on myynyt maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa levyä, ja sitä pidetään yhtenä maailman menestyneimmistä yhtyeistä.

Yhtye oli yksi 70- ja 80-luvun tunnetuimpia. Sen kuuluisimpaan kokoonpanoon kuuluivat Mick Fleetwood, Christine McVie ja hänen miehensä John McVie sekä Lindsey Buckingham ja Stevie Nicks.