Monille jopa satojen eurojen säästöjä tuova sähkön veroalennus saa risuja ja ruusuja – professorin mielestä olisi ollut fiksumpikin ratkaisu

Sähkön arvonlisäveron alennus tulee tänään voimaan.

Sähkön myyntiin sovellettava arvonlisäverokanta alenee väliaikaisesti 10 prosenttiin aiemmasta 24:stä. Alennus on voimassa huhtikuun loppuun.

Muutoksen taustalla on Venäjän hyökkäyssota, joka on nostanut energiakustannuksia.

Omakotiliitossa arvonlisäveron alennus otetaan tyytyväisenä vastaan.

– Kyllä sähkön alv-alennuksella on merkitystä. Edun suuruus riippuu tietenkin kulutuksesta ja säilläkin on merkitystä, mutta juuri sähkölämmitteisissä omakotitaloissa vaikutus tulee varmasti olemaan suurin, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Tämän päivän sähkön keskihinnalla laskettuna ja noin 2000 kilowattitunnin kulutuksella omakotitalon kuukauden sähkölaskun pitäisi halventua arvonlisäveron alennuksen myötä yli sadalla eurolla.

Silanderin mukaan tilanne jatkuu veroalennuksesta huolimatta monilla tukalana. Hän kannustaakin ottamaan kaikki keinot käyttöön.

– On hyvä muistaa, että vaikka arvonlisäveronalennus tulee sähkölaskulle automaattisesti, niin sähkövähennys tai sähkötuki eivät tule. Niitä pitää muistaa vuodenvaihteen jälkeen itse hakea. Jos jo nyt on ongelmia, niin kannattaa heti olla yhteydessä omaan sähköyhtiöön ja neuvotella heidän kanssaan maksuajoista. Lisäksi kannattaa olla mukana säästötalkoissa, koska sähkön kulutusta vähentämällä voi alentaa myös omaa sähkölaskua.

Tukikokonaisuuteen on myös jäänyt Silanderin mielestä aukkoja.

– Sähkövähennyksen ja sähkötuen omavastuurajojen takia syntyy väliinputoajaryhmiä. Miten he tulevat selviämään talvesta? Tämä olisi valtionkin hyvä selvittää.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander katsoo, että sähkön arvonlisäveron alennuksella on kotitalouksille merkitystä. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Kannuste sähkön säästöön olematon

Sähkön arvonlisäveron alennus on saanut myös kritiikkiä.

Huolta on ollut esimerkiksi siitä saavatko kuluttajat hyödyn vai valuuko se sittenkin sähköyhtiöille.

Tätä on pohdiskellut johtava tutkija Marita Laukkanen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta Ylen jutussa jo elokuussa. Samaisessa jutussa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkijan Olli-Pekka Kuusela piti epäselvänä sitä, millä tavalla arvonlisäveron alentaminen näkyy niille asiakkaille, jotka tekevät uusia sähkösopimuksia.

Täystyrmäyksiäkin alelle on annettu.

Arvonlisäveron alennus saa huutia myös kansantaloustieteen professori Niku Määttäseltä Helsingin yliopistosta.

– Pidän veroalennusta hätiköitynä ja huonosti perusteltuna.

Määttänen haluaa muistuttaa, että sähkön korkea hinta johtuu siitä, että Venäjän tuonti on loppunut eikä omaa tuotantoa meillä tai muuallakaan Euroopassa ole riittävästi. Kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, hinta nousee.

– Tilanteessa, jossa jokseenkin koko tuotantokapasiteetti on jo käytössä, hinnan on noustava niin korkeaksi, että kysyntä sopeutuu rajalliseen tuotantoon. Tätä taustaa vasten kaikenlaiset kysyntätuet ovat tässä tilanteessa pulmallisia ratkaisuja kalliin sähkölaskun ongelmaan.

Veroale ei siis kannusta mitenkään säästämään sähköä. Lisäksi se on kohdennettu väärin.

– Tuki menee myös niille, joilla on yhä voimassa aiemmin tehty edullinen kiinteähintainen sähkösopimus ja heitä on yhä paljon. Minun on vaikea nähdä miksi he olisivat nyt tuen tarpeessa. Edullisen sopimuksen kotitalouksilla on tämän veroalen ansiosta myös aikaisempaakin pienempi taloudellinen kannustin säästää sähköä.

Vaarana on sähkön hinnan nousu entisestään.

– Veroale voi osaltaan pahentaa todellisen sähköpulan riskiä. Samalla he, joilla on pörssisähkö saattavat joutua tiukassa tilanteessa maksamaan sähköstä entistä enemmän, hän sanoo.

Professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta olisi maksanut erityisen korkeista sähkölaskuista kärsiville könttäsumman. Se olisi kannustanut sähkön säästämiseen, jotta annettu raha olisi riittänyt laskujen maksuun. Kuva: 2022 Sara Aaltio

”Könttäsumma olisi ollut parempi keino”

Hallituksen olisi pitänyt ottaa mallia, vaikkapa Saksasta, jossa karmeita kaasulaskuja maksavia aiotaan tukea könttäsummalla kulutuksesta riippuvan edun sijaan.

– Vaikeimmassa tilanteessa ovat varmaan he, joilla on sähkölämmitteinen omakotitalo ja iso kulutus. Heille voisi määritellä, esimerkiksi viime talven kulutuksen perusteella, tietyn summan rahaa ja maksaa se tilille vaikka samantien.

– He kohtaisivat saman hinnan kuin muutkin, mutta mitä enemmän kotitalous säästäisi sähköä sitä paremmin he saisivat sen annetun könttäsumman riittämään laskujen maksamiseen, Määttänen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriössä ratkaisua puolustetaan silti yhä eikä veroalen katsota vaikuttavan sähkön säästämishalukkuuteen.

– En näe että sillä olisi niin suurta vaikutusta. Hinnat ovat niin kovia asiakkaille, että on pakko tehdä näin. Näen sen vain positiivisena, että vaikutusta voi vähän kohtuulistaa. Tilanne on aika dramaattinen monessakin taloudessa, sanoo ylitarkastaja Tatu Pahkala.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Tatu Pahkala muistuttaa, että tilanne on monessa kotitaloudessa nyt aika dramaattinen. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

