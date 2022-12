Valehtelu on pahin virhe, jonka Suomeen pyrkivä voi tehdä – Hassane Drah sortui siihen ja lukitsi kohtalonsa

Leipomista harrastava Hassane Drah on kotoutunut hyvin eikä halua lähteä pois. Hän on ajautunut paperittomaksi harhautettuaan aikoinaan Suomen viranomaisia. Katso videolta Hassanen mietteet.

Hassane Drah on yrittänyt kaikkensa, jotta kelpaisi Suomen asukkaaksi. Seitsemän vuotta kestänyt lupataistelu on törmännyt tuloajan mokiin.

Toisilleen lempeästi vitsaileva pariskunta maistelee rapeakuorisia samoon-leipiä, joita aviomies Hassane Drah on juuri leiponut. Mänttäläisen kerrostalon asunnossa on opittu nauttimaan joka hetkestä, sillä ero ja elämänmuutos voi tulla hetkellä millä hyvänsä.

34-vuotiaan algerialaisen käännytys ja kahden vuoden maahantulokielto odottavat nurkan takana. Se on ollut toimeenpantavissa jo vuodesta 2020 lähtien, jolloin hän oli kulkenut valitustiet loppuun. Mutta korona-ajan matkustusrajoitukset antoivat lisäaikaa.

Hassane ja Mari Drah ovat olleet yhdessä kuusi vuotta ja naimisissa vuodesta 2020 lähtien. He olisivat avioituneet jo aiemmin, mutta maistraatin vaatimien asiakirjojen hankinta Algeriasta kesti kauan.

Ennen koronapandemian matkustusrajoituksia poliisi poisti maasta noin 2 500 käännytettyä tai karkotettua henkilöä vuosittain. Pandemian aikana vuonna 2020 luku oli 2 127 henkilöä ja vuonna 2021 yhteensä 1 704. Suurin osa käännytetyistä tai karkotetuista poistuvat vapaaehtoisesti määräajassa eivätkä näy poliisin luvuissa.

Tänä keväänä poliisi alkoi toteuttaa myös Hassanen käännytystä. Maahanmuuttovirasto (Migri) oli evännyt useaan otteeseen hänen oleskelulupansa, koska katsoo miehen vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta rikottuaan ulkomaalaislakia saapuessaan Suomeen joulukuussa 2015.

– Olen yrittänyt näyttää, että en ole mitenkään vaarallinen tai paha ihminen, Hassane sanoo.

Hän antoi vaimonsa Mari Drahin kanssa Ylen luettavaksi Migrin, hallinto-oikeuden sekä algerialaisten tuomioistuinten asiakirjat, lääkärintodistuksen sekä työ- ja tutkintotodistukset.

Nälkälakko lykkäsi maasta poistamista

Hassane oli jo toukokuussa viikon verran poliisin säilössä, mutta pääsi kotiin odottamaan matkustusasiakirjojen valmistumista. Jouduttuaan lokakuussa uudelleen säilöön hän ryhtyi nälkälakkoon.

Mies sinnitteli 25 päivää vedellä, mustalla kahvilla ja suolalla, vaikka terveys oli jo ennestään hauras solislaskimotukoksen vuoksi. Paaston aikana paino putosi yksitoista kiloa. Pyörtymisten vuoksi ensihoitajat kävivät kolmesti paikalla.

– Ajattelin, että kuolen mielummin Suomessa kuin menen Algeriaan.

Marraskuun 11. päivä Mari sai yllättäen luvan hakea miehensä kotiin odottamaan jatkotoimia.

Seitsemässä vuodessa tapahtunut paljon

Saapuessaan seitsemän vuotta sitten Suomeen Hassane teki monia virheitä. Hän kertoi väärät henkilötiedot viranomaisille. Ensimmäisenä talvena hän varasti lämpimän aluskerraston ja pipon marketista. Näpistyksestä rapsahtivat sakot.

Näitä rikkeitä Suomen valtio ei ole unohtanut, vaan joka yrityksellä oleskelulupaa puoltavat tekijät painavat vähemmän kuin hänen virheensä.

Hassane ei väitä Migrin tehneen virhettä, mutta toivoo inhimillisyyttä. Nuorta miestä ajoi valheeseen pelko joutua uudelleen Algerian korruptoituneen oikeuslaitoksen ja sukuvihan riepoteltavaksi.

Hassane suoritti keväällä 2022 loppuun rakennusalan ammattitutkinnon Saskyn Mäntän koulutuskeskuksessa. Tässä hän perehtyy pesutilojen lattialaatoituksen tekoon. Kuva: Outi Parikka / Yle

Hän on kotoutunut hyvin. Hän avioitui suomalaisen kanssa, opetteli suomen kielen, suoritti rakennusalan amattitutkinnon ja hankkiutui töihin.

Hassane Drah työskenteli Kyyjärvellä sijaitsevalla Betsetin betonielementtitehtaalla neljä kuukautta. Mutta työnteko oli lopetettava ulkomaalaislain pykälien perusteella. Kuva: Outi Parikka / Yle

Työnteko on jo kahdesti keskeytynyt työskentelyoikeuden umpeuduttua. Nyt häätöuhan allakin keskisuomalainen rakennusyhtiö on luvannut työllistää hänet, koska ammattimiehistä on pula. Yritys haluaa auttaa, vaikka aavistelee työperäisen oleskeluluvan turmiota.

Lupaprosessit venyneet

Suomen Pakolaisapu ry arvelee, että Suomessa asuu 2 000–4 000 Hassane Drahn kohtalotoveria. He elävät paperittomina eikä työperäistä oleskelulupaa heru, vaikka moni heistä on kouluttautunut ammattiin ja tekee töitä.

Pakolaisapu ry:n yhteiskuntasuhdepäällikön Katja Mannerströmin mukaan turvapaikkaprosessit ovat kohtuuttoman pitkiä ja koettelevat hyvinvointia ja mielenterveyttä.

– Pidämme tärkeänä, että pitkään maassa paperittomana olleet ja Suomeen siteet rakentaneet henkilöt voisivat laillistaa oleskelunsa Suomessa, Katja Mannerström kertoo.

Mannerströmin mukaan pitkittyneet prosessit johtuvat paljolti Juha Sipilän hallituksen ratkaisuista. Se poisti vuonna 2016 humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävän oleskeluluvan kategorian.

– Kun turvapaikanhakijoiden oikeusturva heikkeni, päätöksiä alettiin viedä eri oikeusasteisiin, Mannerström toteaa.

Katumus ja kunnollisuus vaikea todistaa

Varhaiskasvattajana työskentelevä Mari Drah on kirjallisuuden harrastaja. Hän kokee kohtalon yhteyttä Kafkan romaanien henkilöihin, joita byrokratia kohtelee epätodellisella vääristyneisyydellä.

– Kun kerran byrokratian rattaisiin joutuu, on ihmisellä hirveän vähän keinoja osoittaa katumusta ja kunnollisuutta. Tarvitsee vain yhden kerran valehdella, niin se seuraa sinua koko loppuelämän. Ihan sama mitä sen jälkeen teet, Mari miettii.

Hassanen alkuvuosien toimintahistoriasta tuli kompastuskivi myös perhesiteeseen perustuneessa oleskeluluvan hakemuksessa. Kuva: Outi Parikka / Yle

Hätävalheella Hassane pyrki torjumaan välittömän käännytetyksen rajalla. Hän kertoi olevansa Libyasta, koska siellä oli tuolloin levotonta toisin kuin Algeriassa.

– Tiesin Suomen viranomaisten saavan selville oikean nimen ja kansalaisuuden, mutta halusin voittaa aikaa, Hassane kertoo.

Kielianalyysi ja sormenjälkitiedustelu paljastivat totuuden. Se selvisi heti ensimmäisen oleskeluluvan käsittelyn aikana, joka kesti runsaan vuoden.

Mahtisuvun maineen tahra taustalla

Algeriassa Hassane ajoi itsensä pinteeseen ei-toivotun seurustelusuhteen vuoksi. Hän sai vaikutusvaltaisen perheen vihan päälleen. Sen seurauksena hän joutui vuonna 2013 vankilaan tekaistulla syytteellä.

Hän sai kymmenen vuoden tuomion huumausaineiden ja teräaseen laittomasta hallussapidosta. Istuttuaan vajaan vuoden tuomiosta hovioikeus vapautti hänet todisteiden puuttumisen perusteella.

Koska Algeriassa tuomarit ovat lahjottavissa, langetti toinen tuomioistuin uudelleen saman tuomion ja Hassanea ryhdyttiin heti etsimään uudelleen.

Nähtyään algerialaisvankilan kammottavat olot hän katsoi parhaaksi paeta maasta. Kukoistava hedelmien myyntiyritys oli jätettävä lähisuvun hoidettavaksi. Tuo bisnes on yhä lähellä sydäntä, koska sen logistiikasta puhuessaan Hassane innostuu valtavasti.

Migri uskoi Algerian oikeusjutun

Suomessa vuoden asuttuaan Hassane sai Migriltä hylkäävän ratkaisun oleskelulupaan, koska oli harhauttanut viranomaisia. Hassanen valitus ei myöskään menestynyt hallinto-oikeudessa.

Tämän jälkeen hän haki uudelleen oleskelulupaa. Siinä perusteena olivat hänen oikeudellinen ahdinkonsa ja sukuvihasta johtuva vaino Algeriassa. Siihen mennessä hän oli ehtinyt hankkia vapauttavan tuomion pöytäkirjat.

Hassane leipoo usein perheelle leipää. Samoon-leivät ovat onttoja sisältä ja pinta on rapea. Kuva: Outi Parikka / Yle

Mutta toinenkin hakemus hylättiin. Migri kylläkin uskoi selityksen tekaistusta vankilatuomiosta Algeriassa. Se katsoi kuitenkin, että Hassanea ei uhkaa sukuviha.

Hassanen mielestä on selvää, että paluu ei tiedä hyvää.

– Minut viedään heti lentokentältä vankilaan, Hassane sanoo.

Saatuaan toistamiseen hylkäyksen Hassane teki vielä kolmannen. Migri jätti sen tutkimatta, koska katsoi että hakemuksen perusta oli sama kuin ennen. Drahn pariskunnan mielestä perusta oli eri, koska liiteenä oli Algeriasta hankittu ja suomeksi käännetty oikeuden asiakirja tuomiosta, jolla Hassane olisi passitettu uudelleen vankilaan vapautuksen jälkeen.

Ollessaan tänä syksynä säilössä Hassane teki vielä nälkälakon alkuvaiheessa neljännen turvapaikkahakemuksen, joka tuli heti viikon sisällä hylättynä takaisin.

Perheside ei painanut harkinnassa

Vuonna 2020 Hassane Drah haki oleskelulupaa myös perhesiteen perusteella. Hassane ja Mari olivat tavanneet 2017 ja menneet kihloihin vuoden päästä. Avioliiton solminen lykkääntyi kuitenkin vuoteen 2020 saakka, koska vihkimisasiakirjojen hankinta Algeriasta vei pitkään.

– Migri ei usko avioliittomme aitouteen, koska ikäeromme on väärään suuntaan. Olen 19 vuotta vanhempi miestäni, Mari toteaa.

Pariskunnan muuttaessa nykyiseen asuntoonsa Hassane teki lattiaremontin. Kuva: Outi Parikka / Yle

Migri hylkäsi tämänkin oleskelupahakemuksen ja perusteli sitäkin Hassanen maahantulosäännösten kiertämisellä. Perusteluissa oli myös epäily lumeavioliitosta.

Vakuuttaakseen viranomaisia Mari ja Hassane pyysivät päästä henkilökohtaisesti puheteltaviksi lupaharkinnan aikana, mutta Migri ei suostunut.

Maahanmuuttovirasto ei kommentoi mitään yksittäistä tapausta, vaan vastaa ulkopuolisille yleisellä tasolla. Tulosalueen johtaja Anna-Lena Lindberg vakuuttaa, että Migri tekee aina kokonaisharkinnan, missä huomioidaan myös karkottamista ja käännyttämistä vastaan puhuvia seikkoja.

Juristi näkee Migrin riman alentuneen

20 vuotta oleskelulupa-asioissa maahanmuuttajia avustanut asianajaja Ville Punto näkee Hassanen ajautuneen umpikujaan. Hän suosittelee maasta poistumista ja maahantulokiellon rauettua uutta paluuta.

– Tämä ei ole hyvä neuvo kenellekään, joka on perustanut perheen. Mutta valitettavasti se on käytännön realiteetti. Tässä tapauksessa sekään ei ole ratkaisu, Punto toteaa.

Rakennusalan perustutkinnon opinnoissa Hassane oli mukana monenlaisissa rakennusprojekteissa. Kuva: Outi Parikka / Yle

Juristin mielestä Migri on madaltanut käännytysten ja karkotusten rimaa viime vuosina. Hän pitää monien ratkaisujen perusteluja heppoisina. Yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen vetoavat ja maahantulosäännösten kiertämisellä perustellut oleskeluluvan hylkäykset ovat lisääntyneet.

Punton mukaan riman laskuun vaikutti vuonna 2016 korkeimman hallinto-oikeuden antama linjaratkaisu.

– Siinä todettiin,että vaikka luvalle olisi todellinen peruste, oleskelulupahakemus voidaan hylätä, jos henkilön toiminta osoittaa maahantulosäännösten kiertämistä.

Tulosaluejohtaja Anna-Lena Lindberg kiistää Ville Punton näkemyksen Migrin riman laskusta käännytysratkaisuissa ja karkotuksissa. Hän ei näe mitään linjamuutosta.