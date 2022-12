Katuväkivalta huolestuttaa Pirkanmaan kansanedustajia – Jouni Ovaska: ”Moni lapsi ja nuori ei ymmärrä, kuinka vakavasta asiasta on kyse”

Tampereen keskustan väkivalta ja alaikäisten tekemät ryöstöt ovat puhuttaneet koko tämän vuoden, mutta varsinkin nyt syksyn aikana.

Lue: Tampereen seudulta on tullut ilmi lukuisia katuryöstöjä syksyn aikana – rikoskomisario varoittaa nyt erityisesti pikkujoulukansaa

Yle Tampere kysyi Pirkanmaan kansanedustajilta, onko Tampereen katuväkivalta heistä huolestuttavalla tasolla. Vastauksia tuli 16, kun Pirkanmaan edustajia on kaikkiaan 19.

Vai yksi kansanedustaja vastasi 'ei', mutta hänkin kertoo huolensa yhä nuorempien väkivaltaisuudesta.

Lue: Näpistyksiä, törkeitä väkivaltarikoksia, vahingontekoja – nuorten tekemien rikosten määrä kasvoi räjähdysmäisesti Tampereen naapurikunnissa

Tarvitaanko poliisia vai sosiaalityötä?

Kokoomuksen Sofia Vikman (kok.) kaipaa jämeriä toimia.

– Tampereen seudulta on syksyllä raportoitu yli 20 katuryöstön tyyppistä rikosta, jossa uhri on ennalta tuntematon ja tekijä 15-20-vuotias. Nuorten väkivallantekoihin puuttumiseksi tarvitaan jämeriä toimia. Lujempi ote rikoksiin puuttumiseen, rangaistuksiin ja myös ennaltaehkäisyyn.

Lue: Poliisi otti kiinni nuoria epäiltyinä törkeästä huumerikoksesta ja ryöstöstä Tampereella

Useimmat kyselyyn vastanneet kansanedustajat etsivät ratkaisua poliisin suunnalta. Poikkeuksen tekee vihreiden Iiris Suomela.

– Ryöstöjen lisääntyminen kertoo tamperelaisten nuorten pahoinvoinnista. Väkivaltaan puuttumisen lisäksi ilmiötä on myös ennaltaehkäistävä lapsiperheitä ja vanhempia tukemalla, laadukkaalla koulutuksella ja riittävillä sosiaalitoimen resursseilla, Suomela vastaa.

Lue: Mikael Virtanen, 22: ”Aina pitää jostain stressaa” – kysyimme nuorilta, miksi arki oikeasti ahdistaa

”Huono kehitys on pysäytettävä”

Demarien Pia Viitanen painottaa, että Tampereen on pysyttävä turvallisena kaupunkina.

– On turvattava viranomaisten resurssit ja satsattava ennaltaehkäisyyn. Muun muassa jalkautuva nuorisotyö on tärkeää.

Keskustan Jouni Ovaska tarjoaa ennaltaehkäisyyn paitsi nuorisotyötä, myös koulujen ja kotien yhteistyötä. Hän lisäisi poliisien resursseja ja kehittäisi maahanmuuttajien kotouttamista.

– Huono kehitys on pysäytettävä. Tuntuu, että moni lapsi ja nuori ei nyt ymmärrä, kuinka vakavasta asiasta on kyse.

Sari Tanus (kd.) painottaa, että Tampere ei saa kasvaessaan valua turvattomien suurkaupunkien joukkoon. Arto Satonen (kok.) varoittaa suoraan Ruotsin tiestä.

”Ongelmallista maahanmuuttoa”

Perussuomalaiset hakevat usein ongelmien syytä ja selitystä maahanmuutosta. Niin nytkin.

– Huolestuttava ilmiö on kitkettävä. On myös puhuttava suoraan siitä, että ongelmallinen maahanmuutto johtaa ongelmiin. Mitä enemmän ongelmallista maahanmuuttoa, sitä enemmän ongelmia on odotettavissa, kuten nyt nähdään esiin nousseen katujengi-ilmiön osalta, vastaa Sakari Puisto.

Eduskunnan pian jättävä Veikko Vallin on pessimisti: maahanmuuttajajengit levittäytyvät hitaasti mutta varmasti myös Tampereelle.

– Löysä maahanmuuttopolitiikka kostautuu aina vääjäämättä, jos maahantulijoita on määrällisesti paljon ja tulijoiden kulttuurinen etäisyys on meihin verrattuna liian pitkä. Kotoutuminen ei onnistu, jos kotoutumishaluja ei ole. Toimettomista nuorista miehistä muodostuu väkivaltaisia jengejä, vastaa Vallin.

Toisin kuin puoluetoverinsa, Sami Savio ei mainitse maahanmuuttoa.

– Tuntemattomiin kohdistuva sattumanvarainen väkivalta on saanut monet pelkäämään kaupungilla liikkumista öisin. Virkavallan on partioitava tiiviimmin alueella ja puututtava tiukasti muun muassa huumeongelmiin.

Lue toisenlainen näkökulma: Kun ihonväristä tuli ase

Mittakaava kohdalleen

Vastaajista ainoana Arto Pirttilahti (kesk.) sanoo, että hänen kokemustensa mukaan Tampereella voi kulkea turvallisesti. Mediasta syntyy kuitenkin kuva, että yhä nuoremmat ovat väkivaltaisia.

Anna Kontula (vas.) sanoo, että väkivalta on aina huolestuttavaa. Hän muistuttaa kuitenkin isosta kuvasta.

– Suomen kaupungeissa on nyt todennäköisesti vähemmän väkivaltaa kuin kertaakaan jatkosodan jälkeen. Tosin koronavuosilta väkivallan määrän arviointi on hankalaa.

Näin kansanedustajat vastasivat Kyllä: Jari Kinnunen (kok.), Pauli Kiuru (kok.), Anna Kontula (vas.), Veijo Niemi (ps.), Ilmari Nurminen (sd.), Jouni Ovaska (kesk.), Sakari Puisto (ps.), Sari Tanus (kd.), Arto Satonen (kok.), Sami Savio (ps.), Iiris Suomela (vihr.), Veikko Vallin (ps.), Pia Viitanen (sd.), Sofia Vikman (kok.) Ei: Arto Pirttilahti (kesk.) En osaa sanoa: Satu Hassi (vihr.)

Voit kommentoida juttua 6. joulukuuta kello 23:een saakka.