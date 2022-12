Syyhy on levinnyt tänä vuonna ennätyksellistä tahtia, mutta tarkkaa syytä ei tiedä kukaan – sairastuneet usein perheitä ja nuoria aikuisia

Kuva: All Over Press

Tartuntoja on ollut esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. Syyhylääkkeen kysyntä on ollut selvässä kasvussa.

Syyhyä ollut tänä vuonna paikoin poikkeuksellisen paljon. Tartuntoja on ollut runsaasti esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Tampereen ja Helsingin seudulla. Ilmiö on havaittu eri puolilla Suomea.

Syyhypunkin aiheuttamaa syyhyä on ollut paikoin epidemioina esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. Siun sotesta kerrotaan, että sairastuneet ovat pääosin perheitä ja nuoria aikuisia.

Tarkat tartuntamäärät ovat arvoitus, koska syyhyn leviämistä ei rekisteröidä mihinkään.

Syytä syyhyn ennätykselliseen leviämistahtiin ei osaa kukaan kertoa.

Syyhytartuntojen kasvanut määrä näkyy myös apteekeissa, joissa Apteekkariliiton tekemän pikakyselyn mukaan syyhylääkkeiden kysyntä on kasvanut paikoin useita kymmeniä prosentteja.

4 kysymystä syyhystä

1. Mikä syyhy on?

Syyhy on voimakkaasti kutiava ihottuma, jonka aiheuttaa pieni 0,5 mm pituinen iholla liikkuva syyhypunkki.

2. Miten syyhy tarttuu?

Syyhy tarttuu toistuvassa tai läheisessä kontaktissa. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi perheen arjessa, kontaktiurheilussa, hoivatyössä ja seksissä. Myös lasten leikeissä tartunta voi olla mahdollinen.

Tartunnan voi saada myös esimerkiksi syyhypunkkia kantavan henkilön tekstiileistä ellei tartuntaa osata varoa. Syyhyn voi saada esimerkiksi kirpputorivaatteesta. Kirpputorivaatetta ei kannata sovittaa ja kotona vaate on pestävä 60 asteessa.

Syyhy ei hyppäämällä hyppää ihmisesta toiseen eikä sen tarttuminen ole hygieniatasosta tai peseytymisestä kiinni.

3. Millaisia syyhyn oireet ovat?

Syyhyn tunnistaa erittäin voimakkaasta kutinasta ja ihottumasta. Kutina on voimakkainta iltaisin tai öisin.Tyypillisiä paikkoja syyhyihottumalle ovat sormenvälit, ranteet, nivuset ja taipeet.

Syyhyn voin sekoittaa helposti myös atooppiseen ihottumaan.

Silmämääräisesti punkkia on lähes mahdotonta erottaa. Ohuella ihoalueella voi nähdä muutaman millimetrin mittaisen punoittavan syyhypunkin käytävän ihon sisässä ja käytävän päässä mustan pisteen. Syyhyssä voi olla myös pieniä näppylöitä.

Syyhy ja atooppinen ihottuma ovat hyvin samankaltaisia, joten ne voi olla vaikea erottaa toisistaan. Syyhy voi aiheuttaa myös, jos iho rikkoutuu raapiessa.

4. Miten syyhyä hoidetaan?

Jos epäilee syyhytartuntaa, on hyvä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, joka antaa tarkemmat hoito-ohjeet.

Syyhyn hoitoon on olemassa erilaisia valmisteita kuten iholle levitettäviä voiteitaja suun kautta otettavia tabletteja. Rasvaus on suoritettava erittäin huolellisesti.

Ympäristön siivousta tulee tehostaa. Käytössä olleet vaatteet ja muut tekstiilit on pestävä vähintään 60 asteessa. Vaatteet voi myös pakastaa vuorokauden ajaksi.

Hoidon jälkeisenä aamuna sänkyihin on vaihdettava puhtaat lakanat. Täkit ja tyynyt tulee tuulettaa useiden tuntien ajan. Patjat ja sohvat on hyvä imuroida. Lasten unilelut on pestävä vähintään 60 asteessa tai pistettävä pussiin ja pois käytöstä 7 vuorokauden ajaksi.

Syyhydiagnoosin saaneen on oltava yhteydessä myös altistuneisiin, jotta myös heidät voidaan hoitaa. Tämä on tärkeää syyhykierteen katkaisemiseksi.

Syyhyn leviämistä voidaan estää vain asianmukaisella hoidolla.

Audiolla Siun soten tartuntatautihoitaja Mari Lappalainen kertoo syyhystä ja sen hoidosta.

Juttua varten on haastateltu epidemiologi Sirpa Räsästä Tampereen kaupungilta, tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä Kirsi Valtosta Vantaalta sekä Siun soten tartuntatautihoitaja Mari Lappalaista Joensuusta.

Suomen Apteekkariliitto toteutti Ylen pyynnöstä apteekeille suunnatun kyselyn syyhylääkkeen kysynnästä. Kyselyyn vastasi 457 apteekkia.

