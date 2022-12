Presidentti Niinistö isännöi lottien ja veteraanien itsenäisyyspäiväjuhlaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat aloittaneet itsenäisyyspäivän juhlistamisen poikkeuksellisesti jo tänään torstaina. Presidentinlinnan vastaanotolle on kutsuttu veteraaneja ja lottia.

Juhla alkoi Jääkärinmarssilla ja sen jälkeen kuultiin tasavallan presidentin tervehdys. Tilaisuudessa esiintyvät Total Cello Ensemble ja Kaartin soittokunta.

Tervehdyksessään presidentti Sauli Niinistö kiitti veteraaneja.

– On kunnia saada juhlistaa teidän kanssanne itsenäisyyttä. Sota on julmaa aikaa, varmasti teilläkin kaikilla on jäljellä jälkiä sodasta, syvät haavat niistä omista kokemuksistanne.

Niinistön mukaan veteraaneilta voi oppia monia asioita.

– Tänä päivänä sota riehuu Ukrainassa. Tuon sodan laineet tuntuvat täällä meilläkin.

Lyhyen tervehdyksen lopuksi presidentti Niinistö toivoi, että edessä olisi leppoisa kahvikeskustelu.

Sotien veteraanien vastaanotto järjestetään ennen tiistain pääjuhlaa, koska halutaan huolehtia vetaraanien terveysturvallisuudestaan. Omassa tilaisuudessa presidenttiparilla on myös enemmän aikaa seurustella kutsuvieraiden kanssa.

Suomessa on yhä reilut 3 000 veteraania, joiden keski-ikä on 97 vuotta. Sotaan lähetettiin eniten 1923–1925 syntyneitä miehiä.

Juhlien teema on tänä vuonna itseensä luottava Suomi. Itsenäisyyspäivän vastaanotolle on kutsuttu tavallista pienempi määrä vieraita, 1 300 henkilöä. Linnan juhlat nähdään kaksikielisenä lähetyksenä TV1:ssä ja Yle Areenassa.

Edellisen kerran Linnan juhlat järjestettiin 2019. Vieraiden on toivottu tekevän koronatestit ennen saapumista. Myös maskeja on hankittu niitä haluaville.